Čínská auta dobývají evropský trh prostřednictvím hybridůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čínská auta dobývají evropský trh prostřednictvím hybridů
Ministerstvo zdravotnictví (MZd) představilo reformu „Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030“, která má...
Ceny benzinu a nafty budou v Česku během října opět podléhat regulaci. Opatření, které bude platit od 1. do...
Od ledna 2027 se důchody zvýší v rámci pravidelné valorizace, kterou schválila vláda. Základní výměra...
Finsko posílá Ukrajině další, v pořadí už čtyřiatřicátý balík vojenského materiálu a zároveň staví doma...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →