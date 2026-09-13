Evropa má stále místa, kde se dá strávit víkend levně. Vítězné město má jídlo za 135 Kč

Prodloužený víkend v evropském městě nemusí automaticky znamenat vysoký účet za hotel, restaurace a místní dopravu. Britský Independent sestavil nový výběr deseti cenově dostupných evropských destinací a na první místo zařadil Prištinu v Kosovu. Za ní následuje Skopje v Severní Makedonii a moldavský Kišiněv. Do první šestice se dostaly také Podgorica, Sarajevo a Bukurešť. Je tak patrné, že mezi levnějšími variantami stále výrazně bodují především Balkán a východní část Evropy.
Priština zaujala především nízkými cenami běžných výdajů, které cestovatel řeší prakticky každý den. Jídlo v levnější restauraci vychází přibližně na 5,50 eura, tedy asi 135 korun, půllitr místního piva kolem 2,50 eura a káva přibližně na 1,60 eura. Jednosměrná jízdenka městskou dopravou stojí zhruba půl eura. Kosovská metropole přitom není vybrána pouze kvůli cenám. Má živou kavárenskou a noční scénu a mezi známější místa patří monument Newborn, Národní knihovna Kosova nebo historické osmanské stavby.
Skopje láká cenami i památkami zdarma
Na druhém místě skončilo Skopje. V levnější restauraci se zde dá podle srovnání najíst přibližně za 500 makedonských denárů, pivo vychází asi na 170 denárů, káva necelých 115 denárů a jednorázová jízdenka městskou dopravou na 40 denárů. Výhodou severomakedonské metropole je také řada míst, která lze navštívit bez vysokého vstupného. Historickému centru dominuje Starý bazar a zdarma je možné projít například pevnost Kale. Město zároveň spojuje pozůstatky osmanské éry, moderní zástavbu i připomínky ničivého zemětřesení z roku 1963.
Třetí příčku obsadil Kišiněv, který bývá při plánování evropských víkendů často přehlížený. Moldavská metropole nabízí rozsáhlé parky, množství zeleně, sovětskou architekturu i historické stavby v centru. Následuje černohorská Podgorica, kde stojí levnější jídlo kolem deseti eur a káva přibližně 2,25 eura. Páté Sarajevo patří k destinacím, kde lze stále poměrně levně spojit gastronomii, historii a památky. Jednodušší jídlo zde vychází přibližně na 15 konvertibilních marek, pivo na pět marek a káva přibližně na čtyři marky.
Nejde jen o Balkán a východ Evropy
Šestou příčku obsadila rumunská Bukurešť. Ta může být zajímavá i pro cestovatele, kteří hledají kombinaci městského pobytu a wellness. Vedle historického centra je známá rozsáhlým komplexem Therme București. V první desítce se však objevily také destinace ze západu a jihu Evropy. Sedmá skončila portugalská Braga, osmou příčku získala polská Lodž a závěr pořadí patří dvěma španělským městům. Devátá je Granada a desátá Sevilla. Výběr tak ukazuje, že levnější městský pobyt není omezen pouze na jednu část kontinentu.
Samotné pořadí přitom nevzniklo jednoduchým seřazením měst podle nejnižší ceny jídla nebo piva. Redakce pracovala s databází životních nákladů Numbeo a sledovala například ceny stravování, nápojů a veřejné dopravy. Z levnějších evropských měst poté vybrala ta, která podle ní zároveň nabízejí dostatek památek, kultury a dalších možností pro několikadenní pobyt. Do celkového rozpočtu samozřejmě výrazně promluví také termín cesty, cena letenky nebo jiného spojení a ubytování. Přesto žebříček ukazuje, že i v době rostoucích cen zůstávají v Evropě destinace, kde lze víkend naplánovat výrazně levněji než v tradičních metropolích typu Londýna, Paříže či Stockholmu.
Zdroj: independent.co.uk, numbeo.com