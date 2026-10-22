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Dýně v hlavní roli: Krémová pomazánka plná podzimní chuti

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Dennívýzva
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Věděli jste, že z máslové dýně si můžete vyrobit úžasnou pomazánku s přirozeně sladkou chutí a jemnou konzistencí? Oranžová barva pomazánky vypadá přitažlivě a k podzimu se skvěle hodí. Připravte si takovou pomazánku, není to žádná věda. Vyrobit se dá i z vařené dýně, nicméně právě pečením získáte výraznější chuť. Pomazánku můžete doplnit česnekem, bylinkami i jemně kyselými sýry.
Dýňová pomazánka

Dýňová pomazánka

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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