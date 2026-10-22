Dýně v hlavní roli: Krémová pomazánka plná podzimní chuti

Věděli jste, že z máslové dýně si můžete vyrobit úžasnou pomazánku s přirozeně sladkou chutí a jemnou konzistencí? Oranžová barva pomazánky vypadá přitažlivě a k podzimu se skvěle hodí. Připravte si takovou pomazánku, není to žádná věda. Vyrobit se dá i z vařené dýně, nicméně právě pečením získáte výraznější chuť. Pomazánku můžete doplnit česnekem, bylinkami i jemně kyselými sýry.
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...