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Za socialismu ho měla v kuchyni každá druhá hospodyňka, dnes končí ve sběrných dvorech, sběratelé za něj dají až 5 000 Kč

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Málokterá věc v domácnosti přežije svého nástupce. Ruční mlýnek na maso to […]
Za socialismu ho měla v kuchyni každá druhá hospodyňka, dnes končí ve sběrných dvorech, sběratelé za něj dají až 5 000 Kč

Za socialismu ho měla v kuchyni každá druhá hospodyňka, dnes končí ve sběrných dvorech, sběratelé za něj dají až 5 000 Kč

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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