Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky: Zahřejte se a doplňte vitamíny

s Zeleninová polévka drožďovými knedlíčky je pokrm, který v sobě spojuje jednoduchost a poctivost domácí kuchyně. Kořenová zelenina dusí na másle, vývar se vaří pomalu a knedlíčky vznikají přímo v hrnci. Žádné složité kroky, žádné zbytečné nádobí. jsou přitom trochu Drožďové knedlíčky zapomenutá záležitost, a přitom jsou překvapivě lehké a vděčné. Recept se hodí na oběd i večeři, zvládne ho každý a zeleninu v něm ocení i ti, kdo ji jinak příliš nevyhledávají. Kořenová zelenina: Základ dobrého vývaru i přirozeného zdraví
Mrkev, petržel a celer. Tahle
trojice drží pohromadě spoustu domácích polévek a u vývaru to platí dvojnásob. Není to jen zvyk po babičkách. , z něhož si tělo vytváří vitamín A, důležitý pro zrak i imunitní systém. Petržel umí překvapit vitamínem C, v hrsti nasekaných listů ho bývá víc než v citrónu. Celer zase přidá zemitější chuť, bez které by byla polévka plošší, a k tomu draslík i vitamíny skupiny B. Mrkev je bohatým zdrojem beta-karotenu Recept na zeleninovou polévku s drožďovými knedlíčky
Ingredience pro přípravu Suroviny na polévku Máslo – 40 g Cibule – 1 ks Česnek – 2 stroužky Mrkev – 2 ks Petržel (kořen) – 1 ks Celer (kořen) – čtvrtina menšího kusu Brokolice – 150 g (menší hlávka nebo půlka) Voda nebo zeleninový vývar – 1,5 litru Sůl, bílý pepř, muškátový květ – podle chuti Drožďové knedlíčky Droždí čerstvé – 2 kostky (42 g každá) Máslo – 20 g Vejce – 2 ks Cibule – půlka (nadrobno) Petrželka čerstvá – malá hrst (nadrobno) Hladká mouka – 3 – 4 lžíce Strouhanka – 2 lžíce Sůl, bílý pepř, muškátový květ – špetka Foto: Cooky.cz, Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky: Doma ji vyžadují každý týden a jiná prostě nestačí Postup přípravy famózní polévky s drožďovými knedlíčky a zeleninou
1. Cibuli nakrájejte najemno, česnek prolisujte nebo nasekejte nožem. Mrkev, petržel a celer oloupejte a pokrájejte na nudličky, případně na menší kostičky. Záleží na tom, jak máte zeleninu v polévce rádi. Brokolici rozeberte na drobnější růžičky.
2. V hrnci rozehřejte
máslo a nechte na něm cibuli zesklovatět až lehce zezlátnout. Pak přidejte česnek a ještě asi minutu míchejte.
3. Do hrnce nasypte mrkev, petržel a celer. Restujte zhruba 3 – 4 minuty, jen aby zelenina povolila, trochu se obalila máslem a začala vonět.
4. Přidejte brokolici, krátce promíchejte a zalijte
vodou nebo vývarem. Jestli máte v lednici zbytek masového vývaru, můžete ho přidat také. Chuť bude výraznější.
5. Osolte, přidejte
bílý pepř a špetku muškátového květu. Polévku přiveďte k varu, stáhněte teplotu a nechte ji zvolna vařit asi 15 – 20 minut, dokud zelenina nezměkne. Mezitím si připravte knedlíčky
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6. Na menší pánvi rozehřejte
máslo a rozdrobte do něj obě kostky čerstvého droždí.
7. Droždí nechte na mírném plameni rozpustit. Jde to rychle. Jakmile se začne srážet, zhruba po minutě od rozpuštění, pánev hned stáhněte z plotny. Tady se vyplatí stát u sporáku, protože přepálené droždí by dalo knedlíčkům zbytečně ostrou chuť.
8. Do ještě teplé drožďové směsi vmíchejte
vejce, nadrobno nakrájenou cibuli, nasekanou petrželku, sůl, bílý pepř a špetku muškátového květu. Promíchejte, aby se všechno spojilo.
9. Pak postupně přisypávejte
mouku a strouhanku. Začněte třemi lžícemi mouky a dvěma lžícemi strouhanky, případně přidejte trochu navíc. Hmota má držet tvar, ale nemá být tvrdá. Spíš měkčí knedlíkové těsto než hutná pasta.
10. Navlhčenýma rukama tvořte malé kuličky, přibližně velké jako vlašský ořech.
11. Polévku znovu přiveďte k varu a knedlíčky vkládejte přímo do hrnce. Vařte je, dokud nevyplavou na hladinu. Obvykle to trvá 5 – 7 minut a je to dobré znamení, že jsou provařené.
12. Nakonec polévku ochutnejte, případně dosolte nebo přidejte trochu pepře. Podávejte hned, nejlépe s čerstvě nasekanou petrželkou navrch.
Foto: Cooky.cz, Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky: Doma ji vyžadují každý týden a jiná prostě nestačí Naše tipy: Jak polévku obměnit a co funguje nejlépe
Tuhle polévku jsme zkoušeli v několika verzích a pokaždé se ukázalo, že na droždí dost záleží. Čerstvé kostky drží knedlíčkům lepší strukturu, sušené droždí takový výsledek nedá. Brokolici můžete bez potíží vyměnit za květák nebo kedlubnu. Funguje i hrášek, jen ho přidejte až v posledních pěti minutách vaření, aby neztratil barvu a zůstala mu jemně sladká chuť.
Jestli chcete polévku hustší, zahustěte ji na konci jíškou z jedné lžíce másla a jedné lžíce mouky. Nechte ji ještě dvě minuty provařit a polévka bude jemnější, skoro hedvábná. Knedlíčky chutnají nejlépe čerstvé, rovnou z hrnce. Pokud polévku ohříváte druhý den, je lepší připravit nové. Přes noc v polévce snadno změknou víc, než je příjemné. Muškátový květ se dá nahradit muškátovým oříškem. Květ je ale jemnější a méně výrazný, takže se v polévce chová nenápadněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, částečně upraveno AI