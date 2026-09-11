Ze života poslanců: kdo hodně mluví, kdo mlčí a ke komu se nejvíc hlásí lobbisti

Ze života poslanců: kdo hodně mluví, kdo mlčí a ke komu se nejvíc hlásí lobbistiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Starostka s vysokým příjmem žijící v obecním bytě s nízkým nájemným: situaci připomínající – byť v menším...
KOMENTÁŘ. Navštívil jsem Kuala Lumpur a město mě příjemně překvapilo. Na asijské poměry čisto, cítil jsem...
I když Andrej Babiš tvrdí, že ho názor Evropské komise, že nevyřešil svůj střet zájmů, nezajímá a neřeší...
GLOSA. Strakova akademie není žádná Šmejkalova ohrada, aby se tam dala dohromady partička Rychlých šípů....
Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...Všechny články tohoto autora →
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