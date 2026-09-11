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Ze života poslanců: kdo hodně mluví, kdo mlčí a ke komu se nejvíc hlásí lobbisti

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Dennívýzva
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Poslanci ANO z velké části plní pokyn „nekecat a makat“, respektive hlasovat tak, jak se od nich žádá. Od chvíle, kdy po loňských volbách zasedla nová Poslanecká sněmovna, jich z celkového počtu 80 poslanců a poslankyň ani minutu za pultíkem nepromluvilo 22. Do tří minut řeči se jich vešlo dalších jedenáct. Naopak nejaktivnějším řečníkem ze
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Zdroj: Ze zahajovací schůze nové Poslanecké sněmovny. Foto: TASR / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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