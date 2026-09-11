Samsung ani Apple odpověď nemají, a ani mít nebudou. Nové chytré hodinky vydrží 35 dní bez nabíjení

Propast je tak obrovská, že ji nelze vysvětlit jedním číslem. Apple i Samsung staví miniaturní počítače na zápěstí s plnohodnotným operačním systémem, aplikacemi třetích stran, LTE konektivitou a stále širší zdravotní senzorikou. HONOR Watch 6 jdou jinou cestou. Vsadily na baterii o kapacitě 980 mAh, úsporný hybridní displej a přesně definovaný provozní profil, který jim dovoluje vytáhnout výdrž tam, kam se ani jeden z velkých dvou nedostane. A podle všeho ani dostat nechce, protože by to znamenalo vzdát se toho, co dělá jejich hodinky „chytrými“ v tom nejširším slova smyslu.
Odkud se bere 35 dní a co to vlastně znamená
Číslo 35 dní pochází přímo z
oficiální produktové stránky HONOR Watch 6. Výrobce ho ale váže na laboratorní scénář s přesně definovanými podmínkami: chytré sledování tepu, noční monitoring spánku, 15 minut Bluetooth hovorů týdně, 15 minut hudby týdně, průměrně 60 minut cvičení s GPS týdně, 50 notifikací a 6 hovorů denně, 3 budíky a rozsvícení displeje 200× za den.
Jakmile zapnete automatické měření SpO2, sledování stresu, prodloužíte tréninky a přidáte třeba půlhodinu aplikací denně, HONOR sám klesá na „až 17 dní“. A při nepřetržitém venkovním sportu s GPS v továrním nastavení uvádí 42 hodin. Tři čísla, tři reality, a všechna tři jsou pořád násobně víc než to, co nabízí Apple nebo Samsung.
Proč Apple a Samsung hrají úplně jinou hru
Apple Watch Series 10 podle
oficiálních specifikací Apple vydrží až 18 hodin běžného použití. V Low Power Mode se natáhnou na 36 hodin. Metodika přitom počítá s používáním aplikací, workoutem s hudbou a u GPS + Cellular modelu i se čtyřmi hodinami LTE provozu. Samsung Galaxy Watch7 ve 40mm verzi s 300mAh baterií zvládne až 40 hodin s vypnutým Always-On Display a 30 hodin se zapnutým.
Srovnání v tabulce mluví samo:
Model Běžný režim Úsporný/max. režim Baterie HONOR Watch 6 až 17 dní až 35 dní 980 mAh Apple Watch Series 10 až 18 hodin až 36 hodin (LPM) neuvádí Galaxy Watch7 (40 mm) až 30 h (AOD on) až 40 h (AOD off) 300 mAh
Rozdíl není jen v miliampérhodinách. Apple nabízí EKG, detekci spánkové apnoe a plný ekosystém aplikací. Samsung běží na Wear OS, má 32GB úložiště, BIA analýzu tělesného složení a elektrický srdeční senzor. Obě platformy žerou energii způsobem, který vícedenní výdrž prakticky vylučuje, a obě firmy se tímto směrem ani nevydávají. Větší rozpočet na vývoj neobchází fyziku spotřeby.
Co HONOR Watch 6 skutečně umí
Bylo by chybou myslet si, že 35denní výdrž znamená hloupý náramek s hodinami. HONOR Watch 6 nabízejí 3,71cm (1,46″) hybridní LTPS displej s jasem 3 000 nitů; pro srovnání, Apple Watch Series 10 i Galaxy Watch7 uvádějí 2 000 nitů. K tomu 122 sportovních režimů včetně specializovaných módů pro fotbal a badminton, AI běžeckého trenéra a analýzy postoje.
Ze zdravotních funkcí jsou potvrzené:
Kontinuální měření tepu Automatická detekce SpO2 a stresu Sledování spánku Monitoring trendů krevního tlaku s hodnocením rizika do tří dnů Quick health scan a HRV kontext
Hodinky nesou certifikaci 5 ATM a IP69, takže zvládnou plavání i horkou sprchu. NFC platby HONOR připravuje ve spolupráci s Fidesmo pro karty Mastercard a Visa; spuštění slibuje přes OTA aktualizaci od srpna 2026 podle regionu.
Kolik stojí a kde je koupit
Na českém webu HONOR je model zalistovaný s lokalizovanou produktovou stránkou, českou cenu ale výrobce v otevřených podkladech neuváděl. Na španělském trhu figuruje cena 249 €; při kurzu
ČNB z 1. července 2026 (24,25 Kč/€) to vychází orientačně na necelých 6 050 Kč.
Na evropských trzích běží regionální akce k uvedení na trh. Francouzský oficiální e-shop nabízí v rámci předprodeje (24. června – 21. července 2026) slevu 80 € přes Early Bird kupón, dalších 20 € v HONOR Points a k tomu dárek v podobě sluchátek Earbuds Clip nebo Headphones Pro. Česká pravidla předobjednávkové akce se nám v otevřených zdrojích ověřit nepodařilo; kdo má zájem, vyplatí se sledovat přímo český web HONOR.
Proč Apple a Samsung tuhle bitvu nevyhrají
Nejde o to, že by Apple nebo Samsung neuměly vyrobit hodinky s týdenní výdrží. Jde o to, že nechtějí. Jejich produktová strategie stojí na co nejširší funkční výbavě: plnohodnotný operační systém, stovky aplikací, pokročilá zdravotní diagnostika, mobilní konektivita. Každá z těchto funkcí žere energii a každá z nich je důvod, proč si zákazník koupí právě Apple Watch nebo Galaxy Watch.
HONOR Watch 6 poskládaly priority jinak. Baterie na prvním místě, zdravotní a sportovní funkce na druhém, ekosystém aplikací až někde vzadu. Je to kompromis, ale pro člověka, který nechce každou noc hledat nabíječku, je to kompromis, který dává smysl. A přesně v téhle disciplíně Apple ani Samsung odpověď nemají.
Pětatřicet dní je laboratorní maximum. Sedmnáct dní v běžném režimu je pořád devětkrát víc než Apple Watch. A to je číslo, které mluví samo.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík