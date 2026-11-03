Fotopast zachytila neobvyklé chování vlka, překvapil i samotné přírodovědce

„Skutečně neobvyklé vlčí chování zachytila jedna z našich fotopastí v Pošumaví. Tento vlk opakovaně žere mech! Podle rozsáhlé mezinárodní studie je požírání vláknitých částí rostlin zdokumentováno u 41 % druhů šelem. Mechy jsou ale konzumovány jen velmi vzácně. Popsány byly například u kojota, lišky šedé nebo medvěda ledního, u vlka ale ne,“ popisuje nezisková organizace Alka Wildlife.
Podobně jako psi žerou i vlci trávu a další vláknitou vegetaci. „Jednou z hlavních hypotéz je její mechanická pomoc při odstraňování střevních parazitů, například škrkavek nebo tasemnic. V případě mechů se u šelem spekuluje o možných léčebných účincích. Samoléčba pomocí rostlin může být u divokých zvířat rozšířenější, než si myslíme. O tomto fascinujícím chování ale zatím víme překvapivě málo,“ doplnili ochránci přírody.
Podle nich na tomto sledovaném místě žádný vlk neznačkoval. Na jaře se tam pohyboval rys, jeho stopu ale nejspíš dávno smyl déšť. „Vlci velmi intenzivně očichávají místa, kde značkují jiné šelmy, což je tenhle případ. Ale to asi není důvod konzumovat mech,“ podotkli.
Na Šumavě a v Bavorském lese žijí desítky vlků
Podle posledních údajů žilo loni na Šumavě a v německém Bavorském lese nejméně 43 vlků. Dokládají to výsledky monitoringu, na němž se podíleli vědci a zástupci obou národních parků. Počet vlků v regionu podle nich stoupá.
Při sběru dat byly nejprve zkoumány a analyzovány pobytové znaky, jako jsou otisky tlap, trus, srst nebo zbytky kořisti usmrcené vlky. Další informace o tom, kde se vlci vyskytují, jak využívají sledované území a kolik mají mláďat, poskytly fotopasti.
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V takzvaném vlčím roce 2024/2025 se na sledovaném území o rozloze přibližně 2 000 kilometrů čtverečních vyskytovalo 38 vlků v 11 teritoriích a dalších pět samostatně se pohybujících jedinců, které nebylo možné přiřadit k žádné smečce. „Zvláště podrobné poznatky jsme získali díky jedenácti vlkům, kteří byli na české straně do konce roku 2025 vybaveni GPS vysílači. Vlk přes den odpočívá co nejdále od sídel a silnic. Data ukazují, že se vlci setkáním s lidmi pokud možno vyhýbají,“ vysvětluje Aleš Vorel z České zemědělské univerzity v Praze.
Protože jeleni evropští tvoří převážnou část potravy sledovaných vlků, dostala vysílačky také některá z těchto zvířat. „Jejich pohyb nám ukázal, že přítomnost vlků ovlivňuje chování jejich kořisti,“ uvedl Pavel Hubený, ředitel Národního parku Šumava.
Vlci zároveň pomáhají bránit možnému přemnožení jelena, který způsobuje škody na stromech. „V posledních letech obecně ubylo okusu dřevin v jádrových oblastech vlčích smeček i v oblastech s vysokou rekreační zátěží," dodal Marco Heurich, který za projekt monitoringu odpovídá v národním parku Bavorský les.