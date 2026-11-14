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Dnes máme mobily, tehdy stačila pípající krabička. Pager byl snem podnikatelů devadesátých let

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Černá plastová krabička s úzkým jednořádkovým displejem, hlasitý signál uprostřed porady a okamžité hledání nejbližšího automatu na mince. Kapesní pagery přinesly v devadesátých letech první rychlé spojení dávno před masovým nástupem mobilů.
Světlý kapesní pager Motorola s černým jednořádkovým displejem, zlatým řetízkem a klipsem na opasek položený na dřevě

Světlý kapesní pager Motorola s černým jednořádkovým displejem, zlatým řetízkem a klipsem na opasek položený na dřevě

Zdroj: R. Henrik Nilsson / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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