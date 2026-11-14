Dnes máme mobily, tehdy stačila pípající krabička. Pager byl snem podnikatelů devadesátých let

Černá plastová krabička s úzkým jednořádkovým displejem, hlasitý signál uprostřed porady a okamžité hledání nejbližšího automatu na mince. Kapesní pagery přinesly v devadesátých letech první rychlé spojení dávno před masovým nástupem mobilů.
Technickou podstatu kapesních přijímačů dokládá
americký patent společnosti Motorola na pager s pamětí displeje, mezinárodní radiové standardy shrnuje doporučení Mezinárodní telekomunikační unie pro protokol POCSAG, ochranné známky tehdejších operátorů eviduje databáze Úřadu průmyslového vlastnictví a nástup moderní elektroniky devadesátých let mapuje sbírka novodobých dějin Národního muzea.
První mobily pro české boháče připomínaly obří cihly. Těžký plastový kufřík lidem trhal ramena Dispečink, operátorky a signál na frekvenci 160 megahertzů
Když se v první polovině devadesátých let objevily první mobilní telefony, byly pro běžné podnikatele téměř nedostupné. Těžké přístroje systému NMT stály desítky tisíc korun a platilo se i za příchozí hovory, jak připomíná článek o
historii kufříkových mobilů EuroTel. Kdo potřeboval být k zastižení na cestách, pořídil si na opasek malý pager.
Princip fungování byl geniálně jednoduchý. Pokud vás někdo sháněl, vytočil pevnou linku operátora sítě, kde nahlásil identifikační číslo vašeho přístroje a nadiktoval vzkaz. U jednodušších pagerů šlo pouze o telefonní číslo volajícího, zatímco pokročilejší alfanumerické modely zvládly i krátkou textovou zprávu. Výkonný pozemní vysílač odvysílal data digitálním protokolem POCSAG do éteru a přijímač zprávu okamžitě zachytil.
V tuzemsku zajišťoval provoz především Radiokontakt Operator se svou sítí Hermes na kmitočtu kolem 160 MHz a alternativně se využíval také systém RDS na frekvencích rozhlasových stanic. Protože pager pracoval výhradně jako pasivní přijímač bez vlastního vysílače, nevyzařoval do okolí žádný signál a jediný mikrotužkový článek typu AAA udržel zařízení v nepřetržitém chodu po několik týdnů.
Typický černý pager s dvojicí tlačítek pro posun textu a uzamčení důležitých zpráv. Pevný klips umožňoval nosit zařízení přímo na opasku kalhot. Rychlý sprint k budce a soumrak jednoúčelových krabiček
Zvuk pípajícího pageru v restauraci nebo na ulici znamenal jasný povel k akci. Majitel se podíval na displej, přečetl si zobrazené číslo a musel co nejrychleji najít mincovní telefonní automat nebo kancelář s pevnou linkou, aby zavolal zpět. Toto zpoždění sice vyžadovalo trpělivost, ale pro lékaře, servisní techniky i novináře šlo o obrovský skok v rychlosti předávání informací.
Období největší slávy pagingu však netrvalo dlouho. Zlom nastal v roce 1996 s příchodem moderní digitální sítě GSM, jejíž start rozebírá text o
zahájení provozu mobilní sítě Paegas v Česku. S klesající cenou kapesních telefonů a předplacených karet začali lidé přecházet k přímému volání.
Konečnou ranou pro pagery se stal nástup levných textových zpráv SMS. Když se na přelomu tisíciletí objevily cenově dostupné telefony jako Nokia, o nichž vypráví článek o
legendárním mobilu Nokia 3310 s hrou Had, dokázal každý uživatel odeslat vzkaz přímo z dlaně. Přesto pagery dodnes zůstávají v provozu u záchranných sborů, kde je vysoce ceněna jejich spolehlivost při výpadcích běžné mobilní sítě. Podsvícený alfanumerický displej dokázal kromě telefonního čísla zobrazit i krátký text zprávy. Právě textové vzkazy předběhly pozdější mobilní esemesky. Srovnání pageru a raného mobilního telefonu
Technická vlastnost Kapesní pager (POCSAG) Mobilní telefon (NMT a GSM) Směr komunikace Pouze jednosměrný příjem radiových dat Obousměrné volání i odesílání zpráv Výdrž na baterii Několik týdnů na jeden článek AAA Maximálně dva až tři dny provozu Hmotnost a rozměry Lehká plastová krabička do kapsy Těžší přístroj vyžadující pouzdro Reakce na zprávu Nutnost vyhledat pevnou linku či budku Okamžité zavolání stiskem zeleného tlačítka
Nezničitelná Nokia 3310 pobláznila Česko. Baterie na týden, had pod lavicí a výměnné kryty z tržnice Často kladené otázky o kapesních pagerech Jak se do pageru odesílala zpráva z běžného telefonu?
Volající zavolal na speciální telefonní číslo dispečinku, nahlásil operátorce kód volaného pageru a nadiktoval text nebo své telefonní číslo, které se vzápětí objevilo na displeji příjemce.
Třicet let od startu Paegasu: Co obnášelo pořídit si mobil na podzim 1996 Proč měly pagery tak spolehlivý příjem signálu?
Sítě využívaly velmi silné televizní a rozhlasové vysílače na nižších frekvencích kolem 160 MHz. Tyto rádiové vlny snadno pronikaly silnými zdmi budov i do podzemních garáží.
Kde se pagingové přístroje využívají ještě v současnosti?
Své místo si pagery stále drží u hasičů, záchranářů a v nemocnicích. V krizových situacích totiž netrpí přetížením mobilních sítí a okamžitě svolají potřebný tým specialistů.
Zdroje fotografií Kapesní pager Motorola Minicall Express z devadesátých let: R. Henrik Nilsson / Wikimedia CC 4.0 Černý pager s tlačítky a držákem na opasek: Hades2k / Wikimedia CC 2.0 Rozsvícený displej pageru se zobrazenou textovou zprávou: Kevster / Wikimedia CC 3.0