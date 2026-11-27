Pelhřimov zavádí bezplatnou MHD. Lidé řeší nevyhovující spoje i chybějící zastávky
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pelhřimov zavádí bezplatnou MHD. Lidé řeší nevyhovující spoje i chybějící zastávkyZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 27.11.2026 13:14
Je před námi poslední listopadový víkend, který je zároveň prvním adventním. Přinese řadu zajímavých, nejen...
Silnice na Vysočině jsou podle policie sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Problémy mají dnes znovu hlavně...
Těžké chvíle nyní kvůli sněhové kalamitě zažívá řada řidičů, kteří cestují po silnicích Vysočiny....
Velké problémy kvůli přívalům nového sněhu mají od dnešního podvečera autobusy. Jak připomíná mluvčí Kraje...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Záhada ve Ždírci. Někdo vhazuje lidem do schránek peníze, třeba i 28 tisíc korun
- Tipy na víkend: Designový trh v DIODu, obce rozsvítí vánoční stromy a výzdobu
- Silnice na Vysočině jsou dál sjízdné jen s opatrností. Do rána se stalo 45 nehod
- Kalamita na Vysočině. U Hladova mezi kamiony uvízl autobus s dětmi, které jedou z výletu