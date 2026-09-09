Studentka s malým dítětem dostává 7 467 Kč měsíčně. Od ledna jí stejná dávka vzroste na 8 300 Kč, aniž by se změnil její příjem

Studentka vysoké školy, která pečuje o malé dítě a splňuje zákonné podmínky, může od září 2026 pobírat takzvané hlídačkovné. Oficiálně jde o podporu studujícího rodiče a letos činí 7 467 korun měsíčně. Zajímavé je především to, že stát při jejím přiznání neposuzuje příjem samotného studenta ani příjem jeho domácnosti. Pokud tedy například studentka pobírá v letošním roce 7 467 korun a její finanční situace se do příštího roku vůbec nezmění, při zachování nároku dostane od ledna vyšší částku.
Související článek: Zdanění starobního důchodu má výjimky. Část seniorů může získat peníze zpět
Od ledna půjde o 8 300 korun
Výše podpory není stanovena pevnou částkou, ale odpovídá jedné třetině minimální měsíční mzdy. V roce 2026 činí minimální mzda 22 400 korun, z čehož vychází současných 7 467 korun. Od 1. ledna 2027 však minimální mzda vzroste na 24 900 korun měsíčně. Jedna třetina této částky představuje přesně 8 300 korun, takže oprávněným studujícím rodičům se podpora zvýší o 833 korun měsíčně.
Kvůli samotnému růstu dávky přitom není nutné, aby se zvýšil jejich výdělek. Podpora je určena rodičům, kteří mají nárok na rodičovský příspěvek a zároveň studují první prezenční bakalářský, magisterský nebo doktorský program na vysoké škole v České republice, případně první denní studium na vyšší odborné škole.
Související článek: Podepsala jsem manželovi ručení za půjčku. Když odešel k jiné ženě, banka chtěla peníze po mně
U většiny studentů se zároveň uplatňuje podmínka nezaopatřenosti, tedy zpravidla věk nejvýše 26 let. U prvního doktorského studia tato věková hranice neplatí. Podpora se navíc nevyplácí během prvních 12 měsíců prvního bakalářského či magisterského studia a denního studia na VOŠ, výjimku mají například bezprostředně navazující magisterské programy a první doktorské studium.
Peníze nejsou vypláceny ani během července a srpna nebo v době přerušení studia. Žádost lze podat přes klientskou zónu Jenda nebo na Úřadu práce a dávku nelze získat zpětně za měsíce před podáním žádosti. Zásadní je také zachování nároku na rodičovský příspěvek. Pokud ten skončí, zaniká i nárok na podporu studujícího rodiče. Zvýšení na 8 300 korun od ledna 2027 se proto vztahuje na ty studenty, kteří budou nadále všechny stanovené podmínky splňovat.
up.gov.cz, mpsv.gov.cz, kurzy.cz