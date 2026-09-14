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Déšť vystřídá slunce, pak se počasí znovu zamotá. Týden přinese teplotní houpačku

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Česko čeká proměnlivý týden. Pondělní zataženou oblohu a déšť postupně vystřídá slunečnější a teplejší počasí, nejpříjemnější má být úterý a středa. Teploty se mohou dostat až k 26 °C, výraznější ochlazení ale na sebe nenechá dlouho čekat.
Déšť vystřídá slunce, pak se počasí znovu zamotá. Týden přinese teplotní houpačku

Déšť vystřídá slunce, pak se počasí znovu zamotá. Týden přinese teplotní houpačku

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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