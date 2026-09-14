Déšť vystřídá slunce, pak se počasí znovu zamotá. Týden přinese teplotní houpačkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Déšť vystřídá slunce, pak se počasí znovu zamotá. Týden přinese teplotní houpačku
Krátce po půlnoci zamířil vrtulník jihočeské letecké záchranné služby přes hranice do Rakouska. Tamní...
Hasiči stále zasahují u rozsáhlého požáru skladu slámy v Tourově. Plameny zasáhly přibližně polovinu...
Na vimperském sídlišti se uvolňuje prostor pro nové parkování. Starý výměník v ulici SNP je již minulostí a...
Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply meziročně o 6,9 procenta na 138.400 kusů....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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