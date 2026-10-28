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Dejte si do peněženky bobkový list: Proč to dělají babičky a co to má přinéstPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdo někdy nahlédl babičce do peněženky, mohl mezi bankovkami objevit suchý lísteček, […]
Dejte si do peněženky bobkový list: Proč to dělají babičky a co to má přinést
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 28.10.2026 09:38
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