Dcera Munzarové a Dvořáka o odchodu z Prahy: Anna Dvořáková mizí do ciziny

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Anna Dvořáková (24) má k zahraničí velmi blízko. Přestože je pro ni Praha stále místem, kde se cítí nejvíce doma, do budoucna se nebrání tomu, že by na nějaký čas Česko opustila. V rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, že ji láká především Londýn.
Anna Dvořáková má velké plány
Dcera herců Barbory Munzarové a Jiřího Dvořáka se vedle herectví věnuje také sociálním sítím. Právě díky nim si vybudovala početné publikum nejen v Česku, ale také v zahraničí. Sama navíc přiznává, že se někdy dokáže lépe vyjádřit v angličtině.
"Já teď mám na sobě kalhoty z Londýna. Londýn je určitě krásný, ale na mě je to asi moc velké město," řekla pro Aplausin.cz.
"Strašně ráda tam jezdím, hlavně se dívat na West End, na divadelní představení a podobně," pokračovala. Velkou podporu nachází také u svých zahraničních fanoušků. "Určitě mi pomáhá i moje audience na sociálních sítích, která je anglická a ze zahraničí, protože mám někdy pocit, že se dokážu lépe vyjádřit v angličtině. Jsem ráda, že mám i takové podporující lidi. Vždycky mi to hrozně pomůže a nadchne mě," přiznala. Poznávají ji v Německu i Americe
Dosah Dvořákové na sociálních sítích přitom nezůstává pouze u čísel. Několikrát se jí stalo, že ji lidé poznali přímo během cestování.
"Už se mi fakt několikrát stalo, že jsem byla mimo Česko a lidé mě prostě poznávali. Byla jsem třeba v Německu, byla jsem v Americe a lidé za mnou normálně přišli, že mě znají," popsala.
Zahraniční fanoušci ji podle jejích slov žádali také o společné fotografie.
"Říkali, že mě sledují na sociálních sítích, a ptali se, jestli se se mnou můžou vyfotit. Říkala jsem si: Ty kráso. Bylo to strašně fajn," vzpomínala. Právě britská metropole patří k místům, která jsou mladé herečce blízká. Do Londýna by se chtěla brzy znovu vrátit. "Je mi určitě blízký, ten mám fakt ráda a ráda bych se tam teď na podzim jela znovu někdy podívat," prozradila.
Praha pro ni však nadále představuje domov, kde se cítí jistěji.
"Na Praze se mi asi fakt nejvíc líbí, že jsem tady doma. Je to tady takové menší a jsem si tady jistější," vysvětlila. Představa, že by na nějakou dobu žila za hranicemi, jí ale rozhodně není cizí. Dokonce už začala zjišťovat možnosti, jak by mohla pobyt v zahraničí propojit se svou hereckou kariérou. Trvalé stěhování z Česka však zatím neplánuje. "No, možná na nějakou dobu. Ale určitě bych se vrátila sem," dodala. Zdroj: Aplausin.cz