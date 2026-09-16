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Dcera Munzarové a Dvořáka o odchodu z Prahy: Anna Dvořáková mizí do ciziny

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Anna Dvořáková (24) má k zahraničí velmi blízko. Přestože je pro ni Praha stále místem, kde se cítí nejvíce doma, do budoucna se nebrání tomu, že by na nějaký čas Česko opustila. V rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, že ji láká především Londýn.
Anna Dvořáková ve společnosti.

Anna Dvořáková ve společnosti.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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