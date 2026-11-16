Datacentra na souši už nestačí: Startup chce poslat umělou inteligenci na oceán

Datacentra představují jeden z největších problémů současného rozmachu umělé inteligence. Stavba nových komplexů trvá roky a jejich připojení k elektrické síti bývá ještě komplikovanější. Americký startup Drogue proto přišel s nápadem, který na první pohled připomíná sci-fi. Výkonné servery chce provozovat přímo na oceánu, kde by si vyráběly vlastní elektřinu.
Společnost vedená bývalým námořním letcem Samem Sipem už získala financování ve výši 20 milionů dolarů. Mezi investory figurují Toyota Ventures, XYZ Venture Capital nebo Slow Ventures. První demonstrační zařízení o výkonu několika megawattů plánuje vyslat na moře začátkem roku 2028.
Oceán jako obrovská přírodní elektrárna
Základem projektu není žádná převratná fyzikální novinka. Drogue využívá technologii označovanou jako Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), která vyrábí elektřinu díky teplotnímu rozdílu mezi povrchovou a hlubinnou vodou.
Zatímco hladinu v tropických oblastech ohřívá slunce, voda přibližně kilometr pod ní dosahuje teplot kolem 4 °C. Tento rozdíl umožňuje provoz tepelného cyklu s amoniakem. Teplá voda pomáhá pracovní látku odpařovat, vzniklá pára roztáčí turbínu a studená hlubinná voda ji následně ochlazuje zpět do kapalného stavu.
Mořská voda má zároveň sloužit k chlazení samotných serverů. Podle návrhu společnosti se tak část tepla z datacentra využije při výrobě elektřiny.
Princip OTEC se zkoumá desítky let. Jeho zásadním problémem však zůstává nízká účinnost daná poměrně malým rozdílem teplot a energetická náročnost čerpání obrovského množství vody.
První datacentrum má vyplout v roce 2028
Sipe tvrdí, že moderní výrobní technologie a účinnější výměníky tepla mohou překonat některé překážky, které starší projekty brzdily.
Drogue už podle informací magazínu TechCrunch získala předběžné schválení koncepce od klasifikační společnosti American Bureau of Shipping. To ovšem neznamená, že je hotová elektrárna certifikována nebo připravena ke komerčnímu provozu.
První zařízení má vzniknout na upravené námořní lodi. Další generace by mohly připomínat těžební plošiny. Výhodou je, že elektřinu nebude nutné přenášet drahými podmořskými kabely na pevninu. Spotřebují ji přímo počítače a výsledná data poputují k uživatelům prostřednictvím komunikačního spojení.
Zůstávají ale zásadní otázky. Jak nákladná bude údržba zařízení vystaveného slané vodě, bouřím a biologickému znečištění? A dokáže takové datacentrum dlouhodobě vyrábět dostatek elektřiny za konkurenceschopnou cenu?