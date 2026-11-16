Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách

Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o filmových rodinách z českých komedií. Ověřte si, jak dobře znáte jména příbuzných, sourozenců a manželských párů z kultovních českých filmů.
Málokterý žánr se u nás zabydlel tak samozřejmě jako filmová komedie. Táhne se už od šedesátých let přes snímky, které časem prosákly do běžné řeči. U stolu, v kanceláři, někde u piva. Stačí pronést „Marečku, podejte mi pero“ nebo si půjčit hlášku ze Slunce, sena a pár facek a další vysvětlování většinou odpadá. Lidé vědí. Česká komedie dlouho fungovala skoro jako společný dorozumívací kód. V našem kvízu na In-Lifestyle ale bude muset zavzpomínat na rodinné vztahy a jména postav.
Česká filmová komedie – pevný kus domácí tradice
Za slavnými větami nestál jen podařený gag. Velmi často za nimi byla rodina. Manželé, kteří se jednu chvíli nemohou ani cítit a o pár scén později drží při sobě. Bratři, co si spolehlivě lezou na nervy. Tchyně přesně tam, kde by je nikdo nečekal ani nechtěl. Děti, které do dospělého světa vstoupí bez klepání a během minuty v něm nadělají zmatek. Rodinné dusno české komedii sedělo a sedí dodnes; nebyla to dekorace. Ecce Homo Homolka, Taková normální rodinka nebo Slunce, seno… nejsou jen filmy, u kterých se člověk směje. Zachycují i dobu, jen se k ní divák dostává přes kuchyňskou hádku, uražené mlčení a poznámku, která sedne.
Diváci si tyhle komedie často nevybavují podle zápletky od začátku do konce, ale podle lidí. Kdo byl otec, co utrousila matka, jak se tvářil nesnesitelný švagr a kdo komu zase mluvil do života, i když se ho nikdo neptal. Paměť se ovšem chová trochu zrádně. Hlášky drží. Obličeje herců taky, jenže jméno dcery, kterou vzal instruktor lyžování s sebou? Nebo jméno sestry hlavního hrdiny? Tam už si člověk není tak jistý. Přitom ta jména ve filmech normálně zaznívají, nikde nejsou ukrytá. Jen se při sledování většinou nechytají do zápisníku. Nikdo kvůli nim nepřetáčí scénu zpátky, pokud zrovna nepřipravuje kvíz.
Test znalostí ve stylu Chcete být milionářem: 10 otázek prověří přehled každého, na milion však dosáhne málokdo
My jsme ale přichystali právě kvíz zaměřený na takové detaily. Točí se kolem filmových rodin, manželských dvojic a příbuzných z kultovních českých komedií. Ověřte si, jak dobře je znáte.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Filmtoro, Filmový přehled, Postavy.cz
Tento příspěvek Kvíz pro fanoušky českých komedií: Úkolem je poznat filmové manžele a příbuzné v 10 otázkách byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.