Staré bony z Tuzexu dnes mají cenu i tisíců korun. Rekordní kus z roku 1959 překonal milionovou hranici

Tuzexové bony mohou překvapit svou hodnotou. Rekordní padesátihaléř z roku 1959 se vydražil za více než milion korun. Rozhoduje vzácnost.
Možná je máte založené mezi starými účtenkami, fotografiemi nebo dokumenty po rodičích a prarodičích. Řeč je o tuzexových bonech, kterými se za socialismu
platilo v obchodech s nedostatkovým zahraničním zbožím. Dnes už samozřejmě neplatí, jako sběratelské předměty ale mohou být překvapivě zajímavé. U některých jde o stovky korun, avšak u vzácnějších kusů mohou částky vystoupat mnohem výš. Existuje dokonce i bon, za který v aukci někdo zaplatil více než 1,2 milionu korun. Obyčejný bon může stát stovky, rekordní kus ale přes milion
Tuzexové odběrní poukázky se používaly od roku 1957 a lidé za ně získávali zboží, které bylo v běžných československých obchodech často nedostupné. Jejich dnešní cena už samozřejmě nesouvisí s původní kupní silou, ale především s jejich vzácností.
Dobře to ukazuje například padesátihaléřový bon z 18. září 1959. V aukci společnosti Bankovky.com v listopadu 2022 začínal na 10 tisících korun, nakonec se příklep zastavil na 1 050 000 korunách. Po připočtení dvacetiprocentní aukční přirážky zaplatil vítěz 1 260 000 korun. Šlo o mimořádně vzácný kus z první emise, který se do té doby v aukci neobjevil.
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Sběratelé ale neplatí za číslo uvedené na poukázce. Rozhodující je hlavně konkrétní emise, datum, počet dochovaných kusů a stav. Zmíněná rekordní cena navíc rozhodně neznamená, že každý padesátihaléřový bon má hodnotu statisíců. Jak moc se ceny mohou lišit, ukazuje další padesátihaléřový bon z 10. prosince 1959,
který se v aukci v roce 2026 prodal za 170 000 korun. To je stále mimořádná částka, zároveň ale jen zlomek rekordních 1,26 milionu. U pozdějších a běžnějších poukázek jsou ceny ještě výrazně nižší. Například soubor 16 tuzexových poukázek z let 1970 až 1989 se v jedné z aukcí prodal za 3 200 korun a stokorunový bon z prosince 1987 za 3 600 korun.
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Tuzexové bony jsou zajímavé také tím, že se na rozdíl od mnoha starších historických platidel mohou stále objevovat v domácnostech. Lidé je mohli schovat do šuplíku, mezi rodinné dokumenty nebo
sbírku starých věcí a po desetiletích na ně zapomenout. Pokud je objevíte, není dobré je čistit, ohýbat nebo jinak upravovat. Nejprve si poznamenejte jejich nominální hodnotu, datum a případné označení a porovnejte je s výsledky skutečných aukcí. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o staré lampičce, která se vrací do módy.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ČNB, Bankovky, Historické dokumenty, Zákonyprolidi, YouTube Zapomenuté dějiny
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