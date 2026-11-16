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Staré bony z Tuzexu dnes mají cenu i tisíců korun. Rekordní kus z roku 1959 překonal milionovou hranici

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Tuzexové bony mohou překvapit svou hodnotou. Rekordní padesátihaléř z roku 1959 se vydražil za více než milion korun. Rozhoduje vzácnost.
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Zdroj: Fotografie: Lukáš Řezník / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:45

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