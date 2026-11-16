Vica Kerekes promluvila o temnější stránce své kariéry: Někteří režiséři podle ní zneužívali její nezkušenosti

Vica Kerekes se do povědomí diváků zapsala jako smyslná zrzka, která se před kamerou nebojí ani velmi odvážných scén. V soukromí je ale úplně jiná.
Vica Kerekes patří k herečkám, které si diváci snadno zapamatují. Výrazná zrzavá kráska si na začátku kariéry získala pozornost především rolemi smyslných a sebevědomých žen, kvůli nimž se nevyhýbala ani odvážným filmovým scénám. V redakci In-Lifestyle nás ale zaujalo, že její vystupování před kamerou má k jejímu soukromému životu poměrně daleko. Sama herečka totiž přiznává, že zatímco před objektivem dokáže odhalit mnohem víc, než jen své herecké schopnosti, v běžném životě je podstatně zdrženlivější. A za dvacet let v herecké profesi se navíc výrazně proměnilo i to, jaké role přijímá.
Smyslné krásky, odvážné scény a žádné skrývání před kamerou
Když se Vica Kerekes začala výrazněji prosazovat v českém a slovenském filmu, režiséři ji často obsazovali do rolí přitažlivých, temperamentních a sebevědomých žen. Výraznou příležitost dostala například v komedii Muži v naději po boku Bolka Polívky nebo ve snímku Nestyda. Tyto filmy ji divákům představily také v odvážnější poloze. K jejímu tehdejšímu hereckému obrazu patřily intimní situace a scény, ve kterých se nebála ukázat ženskost ani půvab.
Sama Kerekes přitom v rozhovoru pro Novinky vysvětlila, že ženskost nepovažuje za něco, co by mělo být před kamerou skrýváno. „Neměly bychom se stydět za to, že jsme ženy,“ uvedla. Zároveň ale otevřeně promluvila také o nepříjemných zkušenostech z počátků kariéry. Někteří režiséři podle ní využívali její tehdejší nezkušenosti a profesní oddanosti a snažili se ji přimět k věcem, které jí nebyly příjemné. S takovými lidmi už později znovu nespolupracovala. Tyto zkušenosti ji naučily lépe si hlídat vlastní hranice.
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V soukromí se styděla dokonce i v plavkách
Zajímavý kontrast mezi filmovou Vicou a skutečnou ženou popsala herečka už v rozhovoru pro magazín Ona Dnes. Přestože se před kamerou objevila v řadě odvážných scén, v soukromí se cítila mnohem méně sebejistě. „Nenosím minisukně ani nechodím na pláž, v plavkách se stydím,“ přiznala. Vysvětlila také, že natáčení vnímá jako úplně jinou situaci. Před objektivem totiž není sama sebou, ale filmovou postavou. Dokáže se uzavřít do vlastní bubliny a nevnímat okolí. Jednu filmovou nabídku dokonce přijala i proto, aby svůj ostych postupně překonala a naučila se být před kamerou přirozenější.
Od jejího filmového debutu v roce 2004 ve snímku Konečná stanice uplynula už řada let a herecká kariéra se mezitím pořádně rozrostla. Kerekes má na kontě více než sedm desítek filmů a seriálů a prosadila se nejen v české a slovenské, ale také v maďarské produkci. Zahrála si například v historickém dramatu Hnutí odporu po boku Eda Harrise nebo v rodinném filmu Gump – jsme dvojka. V komedii Indián zase překvapila zápornou postavou. A jak přiznala, za těch dvacet let zažila největší proměnu především sama v sobě. Dnes je podle svých slov sebevědomější, dokáže se ozvat, pokud po ní někdo chce něco, s čím nesouzní, a mnohem lépe si uvědomuje vlastní hranice.
Změna se promítla také do jejího výběru rolí. Už dávno není pouze představitelkou svůdných krásek, ale vyhledává pestřejší charaktery, které jí umožňují ukázat další stránky hereckého talentu. V seriálu Náhradníci například ztvárnila ženu, která v sobě skrývá velké tajemství a navenek působí jinak, než jaká ve skutečnosti je. Takové postavy jí dávají prostor pro hlubší psychologickou práci.
Sama přitom zdůrazňuje, že herečka nemá být pouhou dekorací ve filmu a musí mít možnost do postavy vložit vlastní přirozenost. Dvacet let před kamerou ji naučilo nejen lépe rozumět hereckému řemeslu, ale také si stát za svým. A možná právě proto dnes dokáže diváky překvapovat mnohem víc než jen odvážnými scénami.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Vica Kerekes otevřeně o svých odvážných scénách: Obsazovali ji do rolí svůdnic, stydí se přitom i v plavkách byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.