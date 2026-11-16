Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení města

Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení městaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení městaZdroj: Martina Petrášková
Článek byl publikován 16.11.2026 05:30
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