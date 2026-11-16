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Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení města

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Příprava opravy zchátralé střechy zimního stadionu Svijanská aréna v městském Sport parku v Liberci se komplikuje. Rekonstrukce bude i výrazně dražší, původně odhadované náklady vzrostly z 50 na 120 milionů korun. Opravu a rozsah prací tak bude muset potvrdit nové vedení města.
Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení města

Příprava opravy Svijanské arény v Liberci se komplikuje, rozhodne nové vedení města

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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