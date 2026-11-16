Po šesté porážce se začíná mluvit o pozici kouče Denii. Manažer Nedvěd odmítl diskuzi

Neděle 15. listopadu 2026, poslední kolo skupiny A3. Hložek v Chorvatsku snížil, víc ale česká reprezentace nedokázala a prohrála 1:2. Byla to šestá porážka v šestém zápase. Česko se po letech vrátilo mezi evropskou elitu a odchází s nulou bodů, třemi vstřelenými góly a čtrnácti obdrženými. Kolem trenéra Santiho Denii se proto okamžitě rozjela debata, jestli je pro tým tím pravým. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd ji podle rozhovoru pro ČT Sport utnul: odvolání trenéra podle něj není na pořadu dne a tým je v přestavbě. Tím se ze sportového neúspěchu stává test. Ukáže se, jestli vedení fotbalové asociace vydrží u dlouhodobého plánu, i když výsledky vypadají katastrofálně.
Šest proher, tři góly, tři červené karty
Bilance sama o sobě nepotřebuje komentář, přesto stojí za to vidět ji pohromadě. Podle
UEFA vypadal český podzim takto:
Zápas Výsledek Český střelec Vyloučení Česko-Chorvatsko 1:2 Radosta žádné Česko-Anglie 0:2 bez gólu Šulc (25. min.) Španělsko-Česko 3:1 Sláma Krejčí (85. min.) Anglie-Česko 3:0 bez gólu žádné Česko-Španělsko 0:2 bez gólu Krejčí (72. min.) Chorvatsko-Česko 2:1 Hložek žádné
Z tabulky jsou vidět dva problémy. Prvním je produktivita. Tři góly za šest zápasů znamenají v průměru půl branky na utkání. Proti obranám Španělska, Anglie a Chorvatska se to dalo čekat, ale ne v takové míře.
Druhým problémem je disciplína. Pavel Šulc dostal proti Anglii červenou kartu už ve 25. minutě po zásahu videorozhodčího a tým pak hrál víc než hodinu v deseti. Ladislav Krejčí byl vyloučen dvakrát, ve Španělsku po druhé žluté kartě a doma proti Španělům v 72. minutě, kdy rozhodčí po zhlédnutí videa změnil žlutou na červenou. Tři vyloučení v šesti zápasech nejsou smůla. Tým, který se proti favoritům brání, si takové oslabení nemůže dovolit.
Podle ČT Sport šlo už před výkopem v Chorvatsku o historicky nejdelší sérii porážek české reprezentace. Nedělní zápas ji jen prodloužil.
Denia po domácí porážce se Španělskem hájil směr, kterým tým jde, a podle ČT prohlásil, že „celý tým stále věří téhle cestě“. Nějaké zlepšení se opravdu najít dá. Česká televize popsala pasáže, kdy Češi se Španělskem drželi krok. Jenže zlepšení je zatím vidět jen ve hře, ne v tabulce. Pokud vedení mluví o přestavbě, podle nás bude muset brzy ukázat, že nejde jen o víru, ale i o pokrok, který se dá změřit.
Nedvěd podržel trenéra. Sám by ho ale odvolat nemohl
Je třeba oddělit, co je ověřené a co je jen tlak zvenčí. Ověřené jsou výsledky. Neověřené je, že by fotbalová asociace formálně řešila konec trenéra. Ve veřejných zdrojích jsme nedohledali žádného člena vedení FAČR, který by o odvolání Denii otevřeně mluvil. Debata o jeho pozici je zatím mediální a fanouškovská. Jako reakce na nulu bodů je ovšem logická.
Nedvědovo slovo má přesto velkou váhu. Od června 2025 působí jako generální manažer reprezentací a má na starosti áčko i jedenadvacítku. V rozhovoru pro iDNES po svém nástupu vysvětlil, že odvolání trenéra sice není v jeho přímé pravomoci, ale může ho navrhnout. Rozhodnutí pak přísluší výkonnému výboru. Podle
Stanov FAČR je výkonný výbor statutárním orgánem, který řídí asociaci mezi valnými hromadami, a do jeho působnosti patří i reprezentace.
Pokud tedy Nedvěd v televizi debatu odmítl, nejde formálně o konečné slovo. Prakticky ale bez jeho návrhu k odvolání nejspíš nedojde. Podle nás je to podstatné i z druhé strany. Denia je do velké míry Nedvědova volba. Kdyby trenér padl po šesti zápasech, padla by s ním i část manažerovy koncepce. Přímý zdroj o tlaku na samotného Nedvěda zatím neexistuje, ale jeho pověst je s výsledky Španěla spojená víc, než by se mohlo zdát.
Co znamená poslední místo: hrozba sestupu a los v Belfastu
Nula bodů má konkrétní dopady. Ročník 2026/27 je přechodový, protože UEFA zavádí systém tří lig. Podle
pravidel UEFA sestupují dva nejhorší týmy ze čtvrtých míst Ligy A přímo do Ligy B. Dva nejlepší čtvrté týmy hrají baráž.
Česko má nejhorší možnou bilanci, jakou čtvrtý tým může mít. Hrozí mu proto přímý sestup. Konečné pořadí čtvrtých týmů potvrdí UEFA po dohrání všech skupin Ligy A.
Druhý důsledek přijde rychleji, než se zdá. Los kvalifikace na EURO 2028 proběhne 6. prosince 2026 v Belfastu. Hrát se bude od března do listopadu 2027. Soupeři Česka tedy zatím nejsou známí a nasazení do losovacích košů se v minulosti odvíjelo od celkového pořadí v Lize národů. Dá se proto čekat, že podzimní nula bodů zhorší výchozí pozici.
Formát kvalifikace přitom nabízí víc šancí než dřív:
12 skupin po čtyřech nebo pěti týmech, přímý postup pro všech 12 vítězů skupin, dalších 8 míst pro nejlepší týmy z druhých příček.
Dvacet přímých postupových míst je velkorysý počet. Česko ale teď nebude soupeře vybírat z pozice síly. A pokud nebude hrát baráž Ligy národů, další soutěžní zápas odehraje až v březnu 2027, kdy už bude každý bod rozhodovat o turnaji.
První cizinec na lavičce a hledání posil v cizině
Krize má i symbolickou rovinu. Denia je podle iDNES vůbec prvním zahraničním trenérem v historii českého národního týmu. Smlouvu na dva roky podepsal v červenci 2026, funkci převzal 31. července po neúspěšném mistrovství světa. Miroslav Koubek tehdy po zklamání na šampionátu nabídl svou funkci k dispozici.
Proč zrovna Španěl? Jeho životopis dává smysl. Bývalý obránce Atlética Madrid si jméno udělal jako trenér španělských mládežnických výběrů. Vyhrál tituly s reprezentacemi do 17 a do 19 let a v roce 2024 dovedl Španělsko k olympijskému zlatu. Vedení si tedy vybralo trenéra na přestavbu a mladé hráče, ne na rychlé body.
Srovnání s předchůdci je zatím krutě jednostranné. Jaroslav Šilhavý odkoučoval 59 zápasů s bilancí 28 výher, 10 remíz a 21 porážek. Ivan Hašek za 21 zápasů zaznamenal 11 výher, 5 remíz a 5 porážek. Koubek odřídil 7 zápasů se 2 výhrami, 3 remízami a 2 porážkami. Denia má zatím šest zápasů a šest porážek. Žádný z předchůdců ale nezačínal proti tak silným soupeřům. Španělsko, Anglie a Chorvatsko by zaskočily i zkušenějšího trenéra.
Přestavba se netýká jen lavičky, ale i kádru. Podle ČT se reprezentace po Ryanu Naderim dál poohlíží po hráčích s českými kořeny v zahraničí. Orian Goren z Barcelony, který má český i izraelský pas, dal přednost Izraeli a Nedvěd uvedl, že to Česko respektuje. Ve hře je paraguayský útočník Allan Wlk z Lanúsu, jehož praděd byl Čech. Jeho případ ale kvůli pasu řeší právní oddělení.
Nedvěd zároveň otevřel citlivější téma. Podle ČT ho překvapilo, že v nominaci nebyl jediný hráč Sparty, a upozornil, že v základní sestavě klubu hraje málo Čechů. Tím naznačil, že problém reprezentace začíná v lize, ne na lavičce. Je to argument, který trenéra chrání. A zároveň ukazuje, že přestavba bude trvat déle, než na kolik fanouškům obvykle vydrží trpělivost.
Denia teď nepotřebuje přesvědčit Nedvěda; ten se za něj postavil. Potřebuje přesvědčit všechny ostatní, a to v březnu 2027 proti soupeřům, které mu teprve přidělí los v Belfastu. Tam už jeho práci nikdo nebude posuzovat podle hry v jednotlivých pasážích, ale podle bodů.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl