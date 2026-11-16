Bohatí lidé dostanou od své banky novou platební kartu. Jen podle toho poznáte, že jsou ve vatě

Když banka 2. listopadu kartu představovala části klientů svého privátního bankovnictví, spojila pomoc dětem už s jejím vydáním. Pro nadaci má tedy význam okamžik, kdy banka vydá další kartu. Nezáleží na tom, zda si s ní její majitel poprvé koupí kávu, nebo zaplatí celý týdenní nákup. Výši příspěvku za jeden vydaný kus banka při představení neoznámila.
Dvě vlastní pětistovky už se sčítají
Také sám držitel karty může podpořit českou nadaci, která pomáhá dětem. Pokud jí například v listopadu pošle na zdravotní nebo charitativní účel pět set korun a v prosinci ještě jednou tolik, oba jeho dary se při výpočtu daně za rok 2026 sečtou. Při takovém součtu jde o peníze, které skutečně poskytl konkrétní člověk. Částka slíbená bankou za vydání karty k nim nepatří, a to ani kdyby ji banka později upřesnila.
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Pro odpočet mohou stačit dva menší dary za rok
Pro člověka, který chce uplatnit vlastní dar, jsou v zákoně dvě hranice. Úhrnná hodnota bezúplatných plnění za rok musí buď přesáhnout dvě procenta jeho základu daně, nebo dosáhnout aspoň tisíce korun. U listopadové a prosincové pětistovky už je druhá podmínka splněna, přestože žádný z obou převodů sám na tisíc korun nedosáhl. O tuto částku může dárce za splnění zákonných podmínek snížit základ, ze kterého se jeho daň z příjmů teprve vypočítá.
„Karta World Legend Mastercard je určena pro vybrané klienty Wealth Office ČSOB Private Banking, kterým kartu nabídnou jejich Wealth Office bankéři s ohledem na jejich individuální potřeby,“ řekl v jednom ze svých rozhovorů Jan Poulík, výkonný ředitel ČSOB Private Banking.
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Potvrzení od nadace zachytí něco jiného než účtenka
U vlastních převodů potřebuje dárce doložit, komu peníze dal, kolik jich bylo, kdy je poskytl a k jakému účelu. K tomu může posloužit potvrzení od nadace. Účtenka z obchodu také uvádí částku a datum, jenže zachycuje jinou platbu. Za peníze, které zákazník při nákupu poslal prodávajícímu, si odnesl zboží. Do podkladů pro jeho vlastní odpočet tak v tomto případě patří listopadová a prosincová pětistovka, které skutečně odešly na pomoc dětem.
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