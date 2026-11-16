Poklad za miliony korun čekal v českém lese desítky let: Dva turisté objevili 598 zlatých mincí

Dva turisté si při zimní procházce všimli nenápadné kovové nádoby ukryté mezi kameny. Uvnitř čekalo téměř 600 zlatých mincí a další cennosti.
Dvě schránky plné zlata, stovky mincí a šperky, které zůstaly desítky let ukryté v zemi. Takový objev čekal na dva turisty na Zvičině v Podkrkonoší. Logicky vyvstávají i otázky, kdo mohl takové bohatství schovat a proč se k němu už nikdy nevrátil? Příběh nálezu ovšem připomíná i něco praktického: podobné poklady se mohou objevit i při obyčejné procházce a ne každý podezřelý předmět je bezpečné vzít do ruky. Vyplatí se vědět, jak v takové chvíli postupovat a na koho se obrátit.
Dvě schránky a stovky mincí
Představte si obyčejný únorový den, lesní cestu a kamenný val, kolem kterého člověk možná prošel už několikrát. A přesně na takovém místě pod vrchem Zvičina na Trutnovsku se v roce 2025 odehrál nález, který by se neztratil ani v dobrodružném románu. Dvojice turistů objevila mezi kameny starou hliníkovou schránku. Když ji otevřela, zjistila, že nejde o zapomenuté harampádí, ale o skutečný poklad.
Uvnitř nádoby se nacházelo 598 zlatých mincí uložených v jedenácti sloupcích a zabalených v černé látce. Přibližně metr od první schránky ležela ještě druhá kovová nádoba. Ta ukrývala další předměty jako šperky, tabatěrky, pouzdra na cigarety, náramky, pudřenku nebo drobnou dámskou taštičku. Celkem odborníci evidovali 34 dalších artefaktů.
Nálezci se zachovali tak, jak ukládají pravidla pro podobné objevy, a celý soubor předali Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Tento krok umožnil odborníkům prozkoumat nejen samotné zlato, ale také historické souvislosti. Kdyby se předměty rozdělily nebo prodaly jednotlivě, cenné informace o jejich společném původu by se mohly nenávratně ztratit.
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Zlato procestovalo Evropu
Mince pocházejí z období let 1808 až 1915 a byly raženy v několika evropských zemích. Mezi zastoupenými státy jsou například Francie, Belgie, Rakousko-Uhersko, Itálie, Rumunsko, Rusko nebo tehdejší Osmanská říše. Nejde tedy o jednu ucelenou měnovou zásobu, ale o soubor mincí různého původu. Jejich skladba přitahuje pozornost historiků. Zajímavé jsou také dodatečné značky na některých rakousko-uherských mincích. Podle odborného zkoumání naznačují, že se tyto peníze po první světové válce dostaly na území někdejší Jugoslávie, například do Srbska či Bosny a Hercegoviny. Poklad proto nemohl být uložen do země před rokem 1921.
O tom, zda jsou všechny nalezené předměty skutečně zlaté, rozhodla odborná analýza Puncovního úřadu. Ta potvrdila ryzost téměř šesti set mincí a stanovila celkovou hmotnost ryzího zlata na přibližně 5 230 gramů. Při ceně platné ke dni nálezu, tedy 2 237,50 koruny za gram, vyšla hodnota kovu na zhruba 11,7 milionu korun.
Kdo mohl takové bohatství ukrýt
Představa, že někdo zakopal téměř šest set zlatých mincí a desítky šperků a už se pro ně nikdy nevrátil, přirozeně vyvolává otázku, co ho k tomu vedlo. Poklad mohl představovat celoživotní úspory člověka, který se ocitl v nebezpečí a potřeboval svůj majetek na čas ukrýt. Jednou z možností je proto člověk ohrožený nacistickým režimem. V takovém případě mohlo jít o snahu zachránit cennosti před konfiskací nebo ztrátou v době, kdy nebylo jasné, co přinesou další měsíce.
Další stopa vede k poválečnému odsunu německy mluvícího obyvatelstva. V regionu žili lidé, kteří museli po druhé světové válce opustit své domovy a často neměli možnost vzít si s sebou veškerý majetek. Není vyloučeno, že někdo schránky ukryl s nadějí, že se jednou vrátí. Stejně tak ale mohl mít poklad úplně jiný příběh. Jeho složení ani místo uložení zatím neumožňují určit konkrétního majitele. Jisté je pouze to, že do země se dostal po roce 1921.
Co dělat, když v přírodě narazíte na starou schránku?
Pokud při procházce objevíte něco, co připomíná historickou schránku, nádobu s mincemi nebo jiný starý předmět, nejrozumnější je nechat ho na místě a zbytečně s ním nemanipulovat. Nález nečistěte, nerozdělujte a neodnášejte domů. Pokud to jde bezpečně, můžete si z odstupu poznamenat místo nebo pořídit fotografii. O archeologickém nálezu je podle zákona potřeba informovat Archeologický ústav nebo nejbližší muzeum, případně to provést prostřednictvím obce. Samotný nález i místo, kde leží, mají zůstat beze změny do odborné prohlídky.
Zvláštní opatrnost je namístě, pokud předmět připomíná munici, granát, náboj nebo jinou výbušninu. V takovém případě se ho za žádných okolností nedotýkejte, nezkoušejte ho otevřít ani přemístit. Raději se vzdalte do bezpečné vzdálenosti, upozorněte ostatní, aby se k němu nepřibližovali, a zavolejte Policii ČR na čísle 158. Policii je lepší přivolat i tehdy, když si nejste jistí, zda jde skutečně o nebezpečný předmět. O jeho bezpečnosti musí rozhodnout odborníci, nikoli nálezce.
A pokud se ukáže, že jde skutečně o historický poklad, vyplatí se zachovat stejnou rozvahu jako turisté pod Zvičinou. Díky tomu, že celý soubor předali muzeu, mohli odborníci prozkoumat nejen hodnotu zlata, ale také jeho stáří, složení a možné souvislosti. Nálezci navíc nepřišli zkrátka. Královéhradecký kraj jim přiznal odměnu ve výši 11,7 milionu korun. Podobné štěstí měla i žena, která za 90 Kč koupila cennou vázu, jak jsme psali na SvětěKreativity.cz.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Královéhradecký kraj, Královéhradecký kraj, Český rozhlas Hradec Králové, Policie ČR, Instagram vychodoceska.televize
Článek V Podkrkonoší našli 2 turisté rezavou schránku: Šlo o poklad v hodnotě 11,7 milionu Kč pochází z webu Světkreativity.