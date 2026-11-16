Bankomat není k výběru peněz vždy potřeba. V obchodech se vydává hotovost přímo u pokladny

Bankomatů v menších obcích ubývá, hotovost ale nemusíte jezdit vybírat do sousedního města. Peníze lze za určitých podmínek získat i v obchodě.
Ještě před několika lety byla návštěva bankomatu pro většinu lidí naprostou samozřejmostí. Dneska se ale stále víc spoléháme na platební karty anebo mobilní telefony. Přesto existují
situace, kdy se bez bankovek zkrátka neobejdeme. A pokud v okolí žádný bankomat zrovna není, může pomoci i služba zvaná cashback. Díky ní si zákazník vybere hotovost přímo u pokladny a nemusí kvůli tomu hledat nejbližší bankomat někde v sousedním městě. Jak funguje výběr peněz při nákupu
Cashback znamená, že si při placení zboží kartou zároveň požádáte o vydání hotovosti. K ceně nákupu se pak připočítá
požadovaná částka, kterou zaplatíte kartou, a pokladní vám peníze bez problémů vydá. Můžete si tak například koupit pečivo a rovnou s ním získat i několik potřebných stokorun.
Nejde ovšem o službu dostupnou automaticky v každém obchodě, na to pozor. Záleží na tom, zda ji konkrétní prodejna nabízí, jaké má nastavené podmínky a
jestli má aktuálně dostatek hotovosti v pokladně. Podle přehledu serveru Skrblík se u zapojených obchodníků běžně setkáte s limitem až 3 000 korun.
Snížení důchodového věku na 65 let: Aleš Juchelka odhalil, kdy přijde očekávaná změna Přehled: limity a podmínky u vybraných obchodníků
Možnost cashbacku nabízí několik známých obchodních sítí. Patří mezi ně například Albert, Globus, Penny Market, COOP, Konzum, Žabka a drogerie Teta. U některých provozoven lze
službu využít také na vybraných čerpacích stanicích. Rozsah nabídky se ale může měnit a nelze automaticky předpokládat, že ji poskytuje každá pokladna nebo každá pobočka dané sítě. Konkrétní podmínky zveřejňují také samotné řetězce.
Obchodník Maximální výběr Minimální nákup a další podmínky Albert 3 000 Kč Nákup od 1 Kč Globus 3 000 Kč Nákup od 1 Kč Teta drogerie 3 000 Kč Nákup od 1 Kč, výběr po 100 Kč Žabka 1 500 Kč Podle přehledu Skrblíka nákup alespoň za 300 Kč COOP, Penny Market, Konzum Obvykle až 3 000 Kč Ověřte podmínky konkrétní prodejny
Uvedené částky vycházejí z dostupných informací obchodníků a přehledových zdrojů. U jednotlivých provozoven se mohou podmínky lišit a obchod může výběr odmítnout, pokud nemá dostatek hotovosti. Zaplatíte za výběr nějaký poplatek?
V mnoha případech je cashback zdarma, záleží ale také na podmínkách vaší banky a typu karty. Například Fio banka uvádí bezplatné využití služby u zapojených obchodníků s limitem až 3 000 korun. Také Air Bank nabízí cashback bez dodatečného poplatku. Přesto se vyplatí vždy zkontrolovat aktuální sazebník,
zejména pokud používáte kreditní kartu. Pozor také na způsob placení. Cashback nemusí fungovat při pouhém přiložení mobilního telefonu nebo chytrých hodinek. Někteří obchodníci vyžadují fyzickou platební kartu a zadání PINu. Pokud tedy chcete službu využít, raději si kartu vezměte s sebou. Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Bankomat AirBank Co dělat, když obchod hotovost nemá?
Ani prodejna, která cashback nabízí, vám nemusí peníze vydat pokaždé. Pokladna může mít nedostatek bankovek nebo může být služba dočasně nedostupná. Proto je lepší se na možnost výběru zeptat ještě před placením.
Alternativou mohou být také sdílené bankomatové sítě. Některé banky umožňují klientům vybírat bez poplatku i z bankomatů partnerských institucí. Pokud potřebujete větší částku, může být vhodnější pobočka banky s pokladnou. Ne všechny pobočky ji ale mají a u vyšších výběrů může být nutné návštěvu předem nahlásit.
Cashback tedy bankomaty úplně nenahradí. Pro obyvatele menších obcí však může představovat praktické řešení, jak se dostat k hotovosti bez zbytečného cestování.
Někdy skutečně stačí při běžném nákupu požádat pokladní o peníze navíc. A pokud jde o bankomaty, dávejte si pozor i na metodu zlodějů, o které jsme psali na SvětěKreativity.cz.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
Skrblík, Albert, Globus, Teta drogerie, Fio banka, Air Bank, Raiffeisenbank
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Co dělat, když zruší bankomat v obci: Hotovost si lze snadno vybrat i u pokladny pochází z webu Světkreativity.