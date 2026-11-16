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Bankomat není k výběru peněz vždy potřeba. V obchodech se vydává hotovost přímo u pokladny

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Bankomatů v menších obcích ubývá, hotovost ale nemusíte jezdit vybírat do sousedního města. Peníze lze za určitých podmínek získat i v obchodě.
Výběr peněz z bankomatu

Výběr peněz z bankomatu

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / SvětKreativity.cz, Výběr peněz z bankomatu
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:46

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