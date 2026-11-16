Na Moravě stojí obří pyramida podobná mayským. Velká Slunečná je dílem jednoho muže

Velká Slunečná je nejvyšším vrcholem Dunajovických kopců na Břeclavsku. Dosahuje výšky přibližně 283 metrů a leží v krajině nedaleko Dolních Dunajovic. Z dálky její pravidelně uspořádané terasy skutečně připomínají stupňovitou pyramidu podobnou těm, jaké stavěli Mayové.
Moravská "pyramida" však nevznikla jako náboženská stavba ani jako místo posledního odpočinku panovníků. Její příběh je mnohem mladší a souvisí s praktickými potřebami zdejších zemědělců.
Prudký svah se špatně obdělával
Ještě v první polovině 20. století vypadala zdejší krajina úplně jinak. Dunajovické kopce byly rozdělené na drobná políčka, louky, sady a vinice. Lidé využívali i poměrně strmé svahy, které nebylo snadné obdělávat.
To byl problém i Velké Slunečné. Kopec byl prudký a práce na místním vinohradu namáhavá. Místní proto přišli s řešením, které mělo jeho využití usnadnit. Rozhodli se, že svahy upraví do širokých stupňů.
V 50. letech se do práce pustil místní muž Dominik Pecka. Podle reportáže MF DNES z roku 2020 věnoval úpravám svůj volný čas a terasy postupně modeloval pomocí traktoru S-100, kterému se přezdívalo Stalinec.
Výsledkem byla neobvyklá podoba kopce s pravidelnými stupni. Turista, který sem zavítá bez znalosti místní historie, by se snadno mohl domnívat, že jde o pozůstatek dávné civilizace.
Vinice nakonec nikdy nevznikly
Plán počítal s tím, že se na upravených svazích bude znovu pěstovat vinná réva. Půda ale nebyla tak kvalitní, jak se původně zdálo.
Štěrkovitý podklad se neosvědčil pro pěstování plodin, které zde zemědělci zkoušeli. Terasování navíc narušilo soudržnost původních sprašových vrstev a úrodná půda postupně erodovala.
Nové vinice tak na kopci nikdy nevznikly. Terasy ovšem zůstaly a postupem času se staly jednou z nejvýraznějších dominant celé oblasti.
Dnes je kopec součástí chráněné přírody
Velká Slunečná leží v národní přírodní památce Dunajovické kopce, která chrání mimořádně cennou stepní krajinu.
Podle Agentury ochrany přírody a krajiny ČR zde roste nejméně 380 druhů cévnatých rostlin. K nejzajímavějším patří katrán tatarský, pelyněk Pančičův nebo drobná mandloň nízká, která na jaře rozkvétá nápadnými růžovými až vínovými květy.
Území je domovem také vzácného hmyzu a dalších živočichů. Otevřený charakter zdejší krajiny pomáhá udržovat pravidelná péče o stepní porosty a pastva.
Návštěvníky láká především neobvyklý pohled na terasovitý vrchol a výhledy do okolní jihomoravské krajiny. Z hřebene Dunajovických kopců je dobře vidět také nedaleká Pálava.
Velká Slunečná tak nabízí zajímavé setkání lidské práce a přírody. Z původně zemědělského záměru vznikla krajinná kuriozita, která dnes připomíná dávné pyramidy, přestože její skutečný příběh začal teprve před několika desetiletími.
Zdroje článku: palava.aopk.gov.cz, idnes.cz, aopk.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá