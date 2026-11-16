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Dvůr Králové a Trutnov zvou pod širák. Noc venku přiblíží život lidí bez domova

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Jaké to je nemít střechu nad hlavou a nevědět, kam se večer vrátit? Odpovědi nabídne 19. listopadu třináctý ročník charitativní akce Noc venku, která se uskuteční ve Dvoře Králové nad Labem i v Trutnově.
Dvůr Králové a Trutnov zvou pod širák. Noc venku přiblíží život lidí bez domova

Dvůr Králové a Trutnov zvou pod širák. Noc venku přiblíží život lidí bez domova

Zdroj: pixabay/wal_172619
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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