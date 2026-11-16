Vydával se za sportovce a okrádal děti. Jejich kartami si platil jízdenky

Osmatřicetiletý zloděj nebyl troškař, kriminalisté ho podezírají z celkem šestnácti krádeží po celé Praze.
„Jeho taktika byla zcela jednoduchá. Krádeže prováděl v objektech, které v daný okamžik nebyly uzamčené, nebo jiným způsobem zabezpečené proti vstupu neoprávněných osob. Do vytipovaného objektu vstoupil, prošel ho, odcizil věci a odešel. Aby působil nenápadně, snažil se vypadat jako sportovec. Na rukou měl potítka, a dokonce si v některém případě vzal florbalovou hůl,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Přesně tak řádil třeba na dětském kempu v Praze 2. Vešel do budovy, prošel až do šaten, kde z tašek vzal šperky, peněženky, karty. S těmi pak platil, dokud nebyl účet prázdný či karta zablokována. Při cestování po Praze byl ale poctivý, kartami totiž platil hlavně jízdenky.
O několik dní později se vydal do haly v Praze 6, kde se hrál florbalový turnaj, pak do střední školy v Praze 10 a sportovní haly ve Vršovicích, ve sportovním areálu v Michli, dále ve sportovním areálu na pražské Lhotce i v areálu střední školy v Praze 4.
„Terčem jeho krádeží se však stali i dělníci na několika stavbách. Scénář byl i v tomto případě velmi podobný. Muž vstoupil do rekonstruovaného objektu, kde nenápadně procházel místnosti a následně z tašek a batohů odcizil mobilní telefony, peněženky s finanční hotovostí, platební karty a další věci obdobným způsobem postupoval i při krádeží v několika domech v Praze,“ pokračovala Kropáčová. Způsobil podle ní škodu za skoro čtvrt milionu.
Kriminalisté pak získali dost kamerových záznamů a důkazů, aby zjistili, o koho se jedná. Muže zadrželi a obvinili z z trestného činu krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku
„Pro kriminalisty bylo nejvíce zarážející, že i přestože byl na začátku září v souvislosti s jedním z výše uvedených skutků předvolán na policejní služebnu a věděl, že je v dané věci podezřelou osobou, krátce na to následovaly další čtyři krádeže. Nejvíce poškozených je právě mezi žáky, studenty a pedagogickými pracovníky,“ dodala Kropáčová.
Muži, který už byl několikrát odsouzen, hrozí ve vězení další tři roky.