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Vydával se za sportovce a okrádal děti. Jejich kartami si platil jízdenky

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Policisté dopadli recidivistu, který peníze získával obzvlášť podlým způsobem, okrádal mladé sportovce. V Praze procházel šatny a tělocvičny a bral peněženky, mobily a další cennosti. Kartami pak platil, dokud je nezablokovali.
Vydával se za sportovce a okrádal děti. Jejich kartami si platil jízdenky

Vydával se za sportovce a okrádal děti. Jejich kartami si platil jízdenky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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