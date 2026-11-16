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Bývalý šéf světového hokeje kritizuje postup proti Rusku. Jeho vlastní vazby na Moskvu budí pozornost

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Dennívýzva
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Bývalý prezident světové hokejové federace René Fasel znovu vystoupil na podporu návratu ruských hokejistů do mezinárodních soutěží. Kritizoval postup současného vedení a zpochybnil překážky, které brání ruským týmům ve startu na šampionátech.
Bývalý šéf světového hokeje kritizuje postup proti Rusku. Jeho vlastní vazby na Moskvu budí pozornost

Bývalý šéf světového hokeje kritizuje postup proti Rusku. Jeho vlastní vazby na Moskvu budí pozornost

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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