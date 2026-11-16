Bývalý šéf světového hokeje kritizuje postup proti Rusku. Jeho vlastní vazby na Moskvu budí pozornost

Bývalý šéf světového hokeje kritizuje postup proti Rusku. Jeho vlastní vazby na Moskvu budí pozornostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bývalý šéf světového hokeje kritizuje postup proti Rusku. Jeho vlastní vazby na Moskvu budí pozornostZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 16.11.2026 05:40
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