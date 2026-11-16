Jeden plech štrúdlu a hodina času: Praktický recept na sladký moučník nejen pro víkendové posezení

Klasický
je skvělý, ale stáčení nohavic z štrůdl tenkého těsta dokáže pěkně potrápit. Verze na plech z je jiná disciplína-rychlá, praktická a výsledek je přitom skvěle vláčný. Jablka se tady nekrájí, ale hrubě strouháme, zalije je uvařený listového těsta vanilkový pudink a celé to zaklopíme druhým plátem křehkého listového těsta. Vůně skořice se po bytě rozlije dřív, než stihnete umýt nádobí. Jablka na plechu: proč se s nimi při pečení pracuje tak dobře
Jablka jsou v
tak doma, že je člověk často bere skoro jako české kuchyni samozřejmost. Jenže nejde jen o zvyk nebo o vzpomínku na štrúdl, který se pekl v neděli odpoledne. Obsahují pektin, přirozenou vlákninu, která pomáhá trávení a při pečení má ještě jednu praktickou vlastnost: dokáže podržet část šťávy v náplni. Díky tomu jablka tolik neutečou po plechu a spodní vrstva těsta se nepromění v rozmočenou hmotu. K tomu v nich najdeme také vitamin C a draslík.
Pro tenhle štrúdl se vyplatí vzít spíš
kyselejší odrůdy. Kyselejší chuť podrží sladší pudinkový krém i skořici, takže výsledek není těžký ani mdlý. Se sladkými jablky to samozřejmě také upečete, ale náplň bývá chuťově plošší a ztrácí svěžest, která tenhle odlišuje od obyčejného jablečného koláče. moučník Recept na štrůdl na plech z listového těsta
Těsto a potření: Listové těsto-2 balení (případně 1 velké, rozdělené na dvě poloviny) Máslo rozpuštěné-30 g (na potření povrchu)
Náplň: Jablka-5-6 ks (středně velká, ideálně kyselejší odrůda) Piškoty-80-100 g Vanilkový cukr-1-2 sáčky Skořicový cukr-2 lžičky (nebo mletá skořice a cukr podle chuti)
Vanilkový pudink: Vanilkový pudinkový prášek-1 sáček (40 g) Mléko-500 ml Cukr-5 lžiček Foto: Cooky.cz, Celý plech štrůdlu: Na stole je za hodinu a zmizí ještě rychleji Postup přípravy praktického štrůdlu na plech
1. Troubu nastavte na
180 °C. Použít můžete horkovzduch, ale poslouží i běžný horní a dolní ohřev.
2.
Začněte pudinkem. Pudinkový prášek rozmíchejte se lžící studeného mléka, aby v něm nezůstaly hrudky. Zbytek mléka dejte s cukrem vařit a za míchání přilijte rozmíchaný prášek. Vařte zhruba 1-2 minuty, než směs zhoustne. Pak hrnec stáhněte z plotny a pudink nechte krátce zchladnout.
3. Listové těsto rozdělte na dvě stejně velké části. První plát rozválejte asi na velikost plechu, přibližně 30 × 35 cm, a položte ho na plech s pečicím papírem.
4. Na těsto nasypte nebo vyskládejte
piškoty. Nemusí ležet jeden vedle druhého dokonale přesně. Hlavní je, aby vytvořily vrstvu, která zachytí šťávu z jablek a ochrání těsto zespodu.
5. Jablka oloupejte a
nahrubo nastrouhejte. Pokud pustí hodně šťávy, lehce je promačkejte v ruce nebo slijte tekutinu, která zůstane na dně mísy.
6. Nastrouhaná jablka rozložte na piškoty. Posypte je
vanilkovým cukrem a skořicovým cukrem.
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7. Přidejte ještě teplý vanilkový pudink. Rozetřete ho po náplni, nejlépe od středu ke krajům. Po vychladnutí jablka částečně spojí a štrúdl se bude krájet o něco klidněji.
8. Druhý plát těsta vyválejte na podobnou velikost a položte ho navrch. Okraje přimáčkněte k sobě, případně je přehněte a lehce domáčkněte vidličkou.
9. Povrch potřete
rozpuštěným máslem. Těsto se díky němu lépe zbarví a získá jemný lesk.
10. Vrchní plát několikrát propíchněte vidličkou nebo špejlí. Pára tak bude mít kudy unikat a těsto se při pečení nebude zvedat do velkých bublin.
Pečení
11. Pečte zhruba
35-40 minut, až povrch chytí pěknou zlatohnědou barvu. U listového těsta se vyplatí posledních pár minut hlídat troubu, protože rozdíl mezi zlatým a příliš tmavým bývá někdy překvapivě krátký.
12. Hotový štrůdl nechte
zcela vychladnout přímo na plechu. Dokud je pudink teplý, náplň je měkká a při krájení by se posouvala. Po vychladnutí zpevní a řezy budou úhlednější.
13. Před servírováním ho poprašte
moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Celý plech štrůdlu: Na stole je za hodinu a zmizí ještě rychleji Naše tipy: drobnosti, které štrůdlu pomůžou
Piškoty pod jablky možná vypadají jako maličkost, jenže tady odvádějí docela důležitou práci. Když je vynecháte, šťáva z jablek se snadno vsákne do spodního těsta a místo křehkého základu vznikne měkká, trochu mazlavá vrstva. Piškoty část tekutiny zachytí a štrúdl pak drží tvar mnohem lépe.
Několik úprav, které se v kuchyni neztratí: Vanilkový pudinkový prášek můžete vyměnit za skořicový nebo karamelový. Chuť bude jiná, ale náplň zůstane kompaktní. K jablkům se hodí hrst rozinek, ideálně předem namočených v rumu nebo aspoň v horkém čaji. Pokud chcete silnější skořicovou vůni, přidejte skořici už do pudinku během vaření. V náplni se pak rozprostře rovnoměrněji. Štrůdl vydrží v lednici přikrytý dva dny a dobrý je i studený. Pudinkový krém ho udrží příjemně vláčný.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline