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Jeden plech štrúdlu a hodina času: Praktický recept na sladký moučník nejen pro víkendové posezení

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Tahle verze štrůdlu na plech je rychlá, vděčná a výsledek překvapí i ty, kdo čekali kompromis. Vanilkový pudink nalitý na jablka s piškoty vytvoří uvnitř krémovou vrstvu, která drží náplň pohromadě a přidává dezertní charakter. Celý plech zmizí dřív, než vychladne.
Štrůdl na plech

Štrůdl na plech

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Celý plech štrůdlu: Na stole je za hodinu a zmizí ještě rychleji
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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