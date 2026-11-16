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Kreml nepotřebuje, abyste mu věřili. Hybridní válka existuje, ač si to pan náměstek nemyslí

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Tahle kniha není žádná oddychovka pro dlouhé zimní večery. Je to věcný a důkladný popis toho, že ruské informační působení není vedlejší propagandistickou činností oddělenou od kybernetiky, diplomacie či vojenských operací. Jde o průběžnou snahu ovlivňovat informační prostředí a rozhodovací proces protivníka – tedy i nás. Od chvíle, kdy kniha Demaskování maskirovky: Ruské vlivové
profimedia-1000208088

profimedia-1000208088

Zdroj: Radovan Vích na fotografii vpravo. Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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