Kreml nepotřebuje, abyste mu věřili. Hybridní válka existuje, ač si to pan náměstek nemyslí

KOMENTÁŘ. Tahle kniha není žádná oddychovka pro dlouhé zimní večery. Je to věcný a důkladný popis toho, že ruské informační působení není vedlejší propagandistickou činností oddělenou od kybernetiky, diplomacie či vojenských operací. Jde o průběžnou snahu ovlivňovat informační prostředí a rozhodovací proces protivníka – tedy i nás.
Od chvíle, kdy kniha Demaskování maskirovky: Ruské vlivové kyberoperace v angličtině vznikla, uplynulo už sedm let, v češtině ji vloni na podzim vydalo nakladatelství Academia. Je to tedy sice už rok, ale i s ohledem na aktuální dění má smysl se do obsahu začíst.
O to víc v době, kdy ministerstvo obrany do značné míry řídí osoba (náměstek Radovan Vích), který s plnou vážností tvrdí, že „tady žádná hybridní válka není“.
„Kniha je vynikajícím úvodem k pochopení toho, jak Rusko začlenilo digitální způsobilost do doktríny informačních operací. Osvětluje vývoj myšlenkového procesu, který je jejím východiskem, a zkoumá, jak informační válka podporuje ruské politické a vojenské cíle od úrovně strategické až po taktickou,“ shrnul v předmluvě ke knize George Thiebes, v té době náčelník štábu pro operace na Velitelství speciálních operací Spojených států v Evropě.
Maskirovka je víc než dezinformace
Sám autor Daniel Bagge je zajímavá osoba. Text vznikal v rámci jeho studia v Evropském centru pro bezpečnostní studia George C. Marshalla v Německu.
Je specialistou na kybernetickou bezpečnost, byl odpovědný za vytváření české kyberbezpečnostní politiky, byl expertem Vojenského zpravodajství, působil jako kybernetický atašé v USA a v době působení v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost měl zásadní podíl na tom, že úřad vydal stále platné bezpečnostní varování vůči čínské společnosti Huawei.
Nyní pracuje v londýnské společnosti Strider Technologies, která se zabývá poradenstvím zaměřeným na geopolitická rizika a bezpečnostním rizikům spojeným s národními státy.
K typickým vlivovým aktivitám patří snaha o státní kontrolu médií, podrobení si politických stran, využívání trollů a sociálních sítí k informačním operacím, umlčení intelektuálních oponentů, jako jsou nevládní organizace...
Text o rozsahu necelých 180 stran je sumářem, sondou i popisem cílů ruských informačních operací, jimž nejde o to přesvědčovat západní demokratickou společnost o jediné ruské verzi reality; stačí jen vyvolávat nedůvěru, polarizaci, nejistotu a nerozhodnost, a tím zhoršit schopnost státu včas reagovat a jednat.
Bagge v knize kritizuje, že západní demokracie dlouho nebyly schopné zdánlivě izolované incidenty v kyberprostoru vnímat a analyzovat jako součást širší ruské strategie a braly je jako technickou záležitost.
Z hlediska Ruska jde ovšem o informační válku a formu demonstrace síly. Kreml podle Baggeho oprašuje staré koncepty a spojuje je s novými zbraněmi.
Ruský pojem maskirovka, na nějž kniha svým názvem odkazuje, neznamená pouze kamufláž nebo jednotlivou dezinformaci.[souvisejici]
Jde o skrývání skutečného záměru, demonstrativní manévry, návnady, popírání, podvrhy, falešné kanály a řízení toho, co protivník vidí a jak si to vyloží. Úspěšný klam proto není měřen pravdivostí či nepravdivostí jednoho sdělení, ale změnou chování cíle (tedy nás, dodáváme).
Bagge zároveň upozorňuje, že neexistuje jediný všemocný plán nebo jedna tak často zmiňovaná „Gerasimovova doktrína“, ale plánů a strategií tohoto typu má Rusko řadu.
Bagge takto cituje mimo jiné z Vojenské doktríny Ruska z roku 2010, která se dnes na ukrajinských bojištích naplňuje s překvapivou přesností:
„Vojenské akce se budou vyznačovat zvýšeným významem přesnosti, elektromagnetických, laserových a infrazvukových zbraní, počítačově kontrolovaných systémů, dronů a autonomních námořních plavidel, řízených robotizovaných modelů zbraní a vojenského zařízení.“
Ruské metody v praxi
K typickým vlivovým aktivitám, které znějí velmi povědomě i v současném Česku, patří snaha o státní kontrolu médií, podrobení si politických stran, využívání blogů, trollů a sociálních sítí k informačním operacím, umlčení intelektuálních oponentů, jako jsou nevládní organizace, útoky proti osobám prohlášeným za nepřátele státu, tj. politickým protivníkům domácím i zahraničním či šíření dezinformací za účelem rozvrácení tradičního tisku…
Některé části knihy od doby, kdy byla původně napsána, již zestárly. Například případové studie se vztahují k již „překonanému“ dění z let 2014–2017, byť nadále slouží jako užitečná ilustrace ruských postupů.
Kniha vznikla před plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu z roku 2022, která ale zároveň ukázala i to, že ruská informační doktrína není zárukou automatického úspěchu na bojišti a že není na místě žít v představách o dokonale jednotném a vševědoucím ruském aparátu.
Pokud se omezíme na pasivní reakci „buď v důsledku nedostatku vize, vedení, nebo cílů“, umožníme Rusku vytvářet situace, které nás nutí k reakcím podřízeným jeho zájmům a cílům.
Zároveň se svět technologií rychle vyvíjí. Informační válku rozšiřují a zdokonalují masový nástup AI, deepfaky, levnější personalizace obsahu, automatizace distribuce a tak dále. Podstata se sice příliš nemění, nástroje se ale stále zdokonalují.
Ruské operace v praxi nadále spojují kybernetické útoky, elektronický boj, cílené klamání, psychologický nátlak a také sabotáže.
Ale co s tím? Kromě toho, že by vlády, odpovědní politici a bezpečnostní složky měli být schopni dobře porozumět ruským strategiím a postupům, vypůjčme si i konkrétní návod z pera autora Demaskování maskirovky:
„Je zásadní udržet si iniciativu, být schopen nejednat podle předem stanoveného souboru analyzovaného jednání, umět protivníka do jisté míry překvapit, zkrátka být tím, kdo události určuje, a nikoli tím, kdo na ně reaguje.“
V opačném případě, pokud se omezíme na pasivní reakci „buď v důsledku nedostatku vize, vedení, nebo cílů“, umožníme Rusku vytvářet situace, které nás nutí k reakcím podřízeným jeho zájmům a cílům.
Jak jsme zmínili, Baggeho text vznikl původně v roce 2019. Po sedmi letech je žel namístě obava, že jsme od té doby jako demokratický Západ v akci, rozhodnosti a iniciativě příliš nepokročili. O Česku, kde náměstek ministra obrany za SPD existenci hybridní války rovnou popírá, ani nemluvě.