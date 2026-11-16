Zemřela lékařka, které pacientky vděčí za péči i pocit bezpečí. Téměř půl století pomáhala ve zlínské porodnici přivádět děti na svět

Zlínská porodnice se loučí s Helenou Grossmannovou. Lékařka zde pracovala 49 a půl roku a pomohla nespočtu žen v těžkých chvílích.
Na některé lékaře pacienti po letech zapomenou, na jiné vzpomínají celý život. Nejen proto, že jim pomohli v těžké chvíli, ale také kvůli tomu, jak se k nim tehdy chovali. K těm druhým patřila lékařka Helena Grossmannová, která zasvětila zlínské porodnici téměř celý svůj profesní život. Za necelých padesát let se setkala s obrovským množstvím nastávajících maminek a u řady z nich stála také ve chvílích, kdy nešlo všechno podle plánu. Grossmannová zemřela v úterý ve věku 81 let. Zanechala po sobě nejen vzpomínky kolegů, ale také příběhy žen, kterým její přístup pomohl zvládnout těžké chvíle.
Do porodnice nastoupila v roce 1969 a zůstala až do důchodu
Příběh Heleny Grossmannové se zlínskou nemocnicí začal v srpnu 1969. Na gynekologicko-porodnické oddělení tehdejší Baťovy nemocnice nastoupila jako mladá lékařka a nakonec zde strávila neuvěřitelných 49 a půl roku. Z nemocnice odešla až na konci roku 2018, tedy po téměř pěti desetiletích práce. Za tu dobu se porodnictví výrazně proměnilo, přicházely nové metody a technologie a měnila se také péče o pacientky. Grossmannová ale podle vzpomínek kolegů zůstávala člověkem, na kterého byl spoleh. Nemocnice ji popsala jako skutečnou dámu, pro kterou byly typické noblesa, elegance a profesionalita. Zároveň měla být přátelská a přistupovat k pacientkám i spolupracovníkům s úctou.
Možná nejvýmluvněji o Heleně Grossmannové nevypovídají pracovní statistiky, ale vzpomínky žen, které se s ní během těhotenství a porodů setkaly. Jedna z pacientek ji označila za „noblesní dámu“ a empatickou ženu, která byla u narození obou jejích dětí. Jiná popsala, jak jí právě lékařčin přístup pomáhal během komplikovaného těhotenství. „Díky její vynikající lékařské péči, ale hlavně empatičnosti a laskavému přístupu, jsem těch několik kritických měsíců v těhotenství zvládla s úsměvem, ale hlavně s klidem, protože jsem věděla, že ji mám,“ vzpomínala.
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V těhotenství záleží i na lidském přístupu
Těhotenství a porod patří k nejcitlivějším obdobím v životě ženy. Vedle radosti a očekávání se mohou objevit také obavy o zdraví dítěte, nejistota nebo strach z komplikací. V takových chvílích nezáleží jen na odborných znalostech lékaře, ale i na tom, jestli dokáže pacientku vyslechnout, uklidnit a dodat jí pocit bezpečí. Tyto zdánlivě obyčejné projevy lidskosti mohou mít obrovský význam. Ženy si často pamatují jména lékařů a porodních asistentek ještě dlouhá léta poté, co jejich děti vyrostou. Nejen kvůli tomu, jak jim pomohli přivést dítě na svět, ale také proto, jak se k nim v jedné z nejdůležitějších životních chvil chovali.
Podobné vzpomínky ukazují, proč může být odchod dlouholeté lékařky pro nemocnici mnohem víc než jen personální změnou. Helena Grossmannová během své kariéry pomáhala nejen při běžných porodech, ale také v situacích, kdy těhotenství provázely vážné komplikace a rodiny potřebovaly především pocit jistoty. Její kolegové proto dnes nevzpomínají pouze na zkušenou odbornici, ale na člověka, který dokázal své pacientky uklidnit a být jim oporou. Gynekologicko-porodnické a novorozenecké oddělení jí vzkázaly: „Bylo nám ctí s vámi pracovat. Budeme na vás s úctou a vděčností vzpomínat.“ Na Světě Kreativity jsme psali také o úmrtí zpěváka Petra Čajky.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Facebook Porodnice Zlín, Zlínský deník
Článek Téměř půl století pomáhala přivádět děti na svět. Na Helenu Grossmannovou vzpomínají pacientky i kolegové pochází z webu Světkreativity.