Ničivý požár v bytovce na Jesenicku. Jeden člověk skončil v péči záchranářů

Ničivý požár v bytovce na Jesenicku. Jeden člověk skončil v péči záchranářůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ničivý požár v bytovce na Jesenicku. Jeden člověk skončil v péči záchranářůZdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Článek byl publikován 16.11.2026 05:38
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