Starší muž bezmocně ležel na promrzlé zemi, pomoc přišla po dlouhých hodinách

Starší muž bezmocně ležel na promrzlé zemi, pomoc přišla po dlouhých hodináchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Starší muž bezmocně ležel na promrzlé zemi, pomoc přišla po dlouhých hodináchZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 16.11.2026 05:35
Hokejisté Plzně zvítězili v 19. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3:2 v prodloužení a přispali si již...
Prozkoumat šumavská jezera, poznat české sopky nebo se zblízka podívat na práci obřího rypadla v uhelném...
Více než stovka nových stromů, stovky keřů a tisíce květin obohatí v následujících týdnech veřejná...
Kamenná zeď v Mlýnské strouze v centru Plzně, která je součástí původního městského opevnění a nemovitou...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Utržené ozobí labutě viselo po nárazu do drátů jen na kousku tkáně. Z rány se řinula krev
- Hokejisté Plzně porazili Mladou Boleslav v prodloužení 3:2 a mají pátou výhru v řadě
- Šumavská jezera i těžbu v dole mohou žáci poznávat virtuálně díky vědcům z univerzity
- Plzeňská Jednička vysadí přes stovku nových stromů. Přibudou také keře a květiny