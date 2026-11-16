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Starší muž bezmocně ležel na promrzlé zemi, pomoc přišla po dlouhých hodinách

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Dennívýzva
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Buď ho nikdo nezaregistroval, anebo hůř, lidé kolem něj bez zájmu procházeli. Dlouhé tři hodiny ležel sedmašedesátiletý muž na zemi, a to v době, kdy teploty už klesají k nule. S bolavou nohou se nedokázal sám zvednout a čekal na pomoc. Naštěstí pro něj šla kolem žena, které nebyl lhostejný.
Starší muž bezmocně ležel na promrzlé zemi, pomoc přišla po dlouhých hodinách

Starší muž bezmocně ležel na promrzlé zemi, pomoc přišla po dlouhých hodinách

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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