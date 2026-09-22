Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Na Steamu vydali 29 her za jediný den. Téměř nikdo je nehraje, přesto mohou vydělávat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hard Shark Games se na Steamu vydalo cestou, která připomíná spíš výrobní linku než klasický vývoj her. Podle PC Gameru studio během jediného dne poslalo do předběžného přístupu 29 titulů, od závodů přes horor až po simulátory obchodu. Za všemi stojí stejné jméno vývojáře i vydavatele.
Na Steamu vydali 29 her za jediný den. Téměř nikdo je nehraje, přesto mohou vydělávat

Na Steamu vydali 29 her za jediný den. Téměř nikdo je nehraje, přesto mohou vydělávat

Zdroj:
Reklama
Další články z Gamebot.cz
Nejlepší powerbanka pro hráče na cesty? Anker 25K nabízí 165 W a dva vlastní kabely
Nejlepší powerbanka pro hráče na cesty? Anker 25K nabízí 165 W a dva vlastní kabely
Hideo Kojima obsadil hvězdu hororu. Bill Skarsgård povede Physint
Hideo Kojima obsadil hvězdu hororu. Bill Skarsgård povede Physint

Hideo Kojima odhalil hlavního představitele připravované špionážní hry Physint. Ústřední roli získal Bill...

Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla
Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla

Koupili jste na Steamu hru, která vás nebaví, nefunguje správně nebo ji váš počítač nezvládá? Valve...

James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá
James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá

James Bond si na Nintendo Switch 2 pospíší méně, než hráči čekali. IO Interactive podruhé odložilo tuto...

Steam Deck 2 se neruší ani neodkládá kvůli pamětem. Valve čeká na větší skok
Steam Deck 2 se neruší ani neodkládá kvůli pamětem. Valve čeká na větší skok

Steam Deck 2 zůstává součástí plánů Valve navzdory rostoucím cenám pamětí a úložišť. Firma však nechce...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

Všechny články tohoto autora →
Gamebot.cz
Další články z kategorie Hry
Zobrazit více
KulturaHry
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.