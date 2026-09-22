Na Steamu vydali 29 her za jediný den. Téměř nikdo je nehraje, přesto mohou vydělávatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Steamu vydali 29 her za jediný den. Téměř nikdo je nehraje, přesto mohou vydělávat
Hideo Kojima odhalil hlavního představitele připravované špionážní hry Physint. Ústřední roli získal Bill...
Koupili jste na Steamu hru, která vás nebaví, nefunguje správně nebo ji váš počítač nezvládá? Valve...
James Bond si na Nintendo Switch 2 pospíší méně, než hráči čekali. IO Interactive podruhé odložilo tuto...
Steam Deck 2 zůstává součástí plánů Valve navzdory rostoucím cenám pamětí a úložišť. Firma však nechce...
Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...Všechny články tohoto autora →