Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Nejlepší powerbanka pro hráče na cesty? Anker 25K nabízí 165 W a dva vlastní kabely

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Steam Deck, notebook, telefon i sluchátka. Anker Power Bank 25K nabízí kapacitu 25 000 mAh, výkon až 165 W a hlavně dvojici integrovaných USB-C kabelů. Několik dní jsem ji používal a právě praktičnost je její nejsilnější stránkou
Nejlepší powerbanka pro hráče na cesty? Anker 25K nabízí 165 W a dva vlastní kabely

Nejlepší powerbanka pro hráče na cesty? Anker 25K nabízí 165 W a dva vlastní kabely

Zdroj:
Reklama
Další články z Gamebot.cz
Hideo Kojima obsadil hvězdu hororu. Bill Skarsgård povede Physint
Hideo Kojima obsadil hvězdu hororu. Bill Skarsgård povede Physint
Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla
Hra na Steamu vás nebaví? Peníze můžete dostat zpět, stačí znát dvě pravidla

Koupili jste na Steamu hru, která vás nebaví, nefunguje správně nebo ji váš počítač nezvládá? Valve...

James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá
James Bond na Switch 2 letos nedorazí. 007 First Light se znovu odkládá

James Bond si na Nintendo Switch 2 pospíší méně, než hráči čekali. IO Interactive podruhé odložilo tuto...

Steam Deck 2 se neruší ani neodkládá kvůli pamětem. Valve čeká na větší skok
Steam Deck 2 se neruší ani neodkládá kvůli pamětem. Valve čeká na větší skok

Steam Deck 2 zůstává součástí plánů Valve navzdory rostoucím cenám pamětí a úložišť. Firma však nechce...

GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Fanoušci jeho hlas dobře znají
GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Fanoušci jeho hlas dobře znají

GTA 6 má prvního oficiálně potvrzeného herce. Stephen Root, známý z filmu Office Space nebo seriálů King of...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

Všechny články tohoto autora →
Gamebot.cz
Další články z kategorie Hry
Zobrazit více
KulturaHry
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.