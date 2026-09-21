Nejlepší powerbanka pro hráče na cesty? Anker 25K nabízí 165 W a dva vlastní kabely

Foto: Gamebot
Jako hráč dnes na cestách často neřeším jen vybitý telefon. V batohu mám notebook, handheld, sluchátka a někdy také ovladač.
Anker Power Bank 25K s označením A1695 je přesně ten typ zařízení, který vznikl pro podobnou situaci.
Kapacita činí 25 000 mAh, respektive 90 Wh, takže už nejde o malou nouzovou powerbanku. Celkový maximální výkon dosahuje 165 W a každý z USB-C výstupů zvládne samostatně až 100 W. Při nabíjení tří nebo čtyř zařízení současně je celkový výkon omezen na 130 W.
Dva kabely, které nemusím hledat v batohu
Za nejlepší vlastnost ale nepovažuji číslo 165 W. Mnohem víc jsem si oblíbil dvojici integrovaných USB-C kabelů.
První je vysouvací a má délku 70 centimetrů. Druhý, dlouhý přibližně 30 centimetrů, zároveň funguje jako poutko. K tomu je na těle klasický USB-C port a USB-A. Celkem tak lze napájet až čtyři zařízení zároveň.
V praxi je to výborné hlavně ve vlaku nebo na delší cestě. Vytáhnu Steam Deck nebo notebook, vezmu kabel přímo z powerbanky a nemusím v batohu hledat další příslušenství. Právě tohle je věc, která na papíře působí jako detail, ale při každodenním používání dává celému produktu mnohem větší smysl.
USB-C podporuje Power Delivery 3.0, PPS a další nabíjecí protokoly. Anker mezi kompatibilními zařízeními přímo uvádí například Steam Deck nebo MacBooky. Pro herní handheldy a moderní notebooky je možnost dodat až 100 W z jednoho USB-C více než zajímavá.
Skoro 600 gramů, které mají svůj důvod
Na horní straně je displej, který není jen jednoduchým ukazatelem procent. Zobrazuje zbývající kapacitu, aktuální vstupní a výstupní výkon i odhad času. Při testování hardwaru je docela návykové sledovat, kolik wattů si právě připojené zařízení bere.
Powerbanka navíc podporuje až 100W dobíjení. S dostatečně výkonnou nabíječkou uvádí Anker plné nabití přibližně za dvě hodiny.
Nevýhodou jsou rozměry a především hmotnost 595 gramů. Rozměry 157 × 54 × 49 mm také jasně říkají, že tohle není powerbanka do kapsy. V batohu vedle notebooku nebo Steam Decku mi to ale nijak zásadně nevadilo.
Výhodou při cestování je kapacita 90 Wh. Ta se vejde pod hranici 100 Wh používanou pro powerbanky v letecké přepravě. V roce 2026 IATA počítá s maximálně dvěma powerbankami do 100 Wh na osobu, pouze v příručním zavazadle. Konkrétní aerolinka ale může mít ještě přísnější pravidla.
Po několika dnech používání mi tak Anker Power Bank 25K připadá zajímavá hlavně pro lidi, kteří vozí několik zařízení najednou. Není malá ani lehká, ale místo hromady kabelů dostanu 25 000 mAh, dva kabely přímo v těle, přehledný displej a výkon dostatečný i pro notebook nebo herní handheld.
A právě proto mi dává jako hráči větší smysl než běžná powerbanka určená hlavně k nouzovému nabití telefonu.
Děkujeme za spolupráci společnosti Anker.
Zdroj: uživatelské hodnocení Gamebot