Podvodné reklamy slibující rychlé zbohatnutí nejsou na internetu novinkou. Jejich podoba se ale mění. Moderní nástroje dokážou upravit obraz i zvuk tak, aby na videu zdánlivě vystupovala slavná herečka, moderátor nebo jiná veřejně známá osobnost. Výsledkem může být falešné doporučení investice, které skutečný člověk nikdy nevyslovil.
Na tento problém se zaměřila Saskia Burešová v sedmém pokračování svého pořadu věnovaného umělé inteligenci. Upozornila, že samotná známá tvář v reklamě není důkazem její pravosti. Divák by si měl ověřit, zda se stejné vyjádření objevilo také na oficiálních komunikačních kanálech údajného autora a zda investiční nabídka pochází od důvěryhodného poskytovatele.
Příslib jistého zisku a žádost o platbu předem
Zvláštní opatrnost je namístě u příslibů, že člověk získá jistý zisk bez jakéhokoli rizika. Takové tvrzení bývá typickým znakem manipulativní nabídky. Hodnota investic se může měnit a nikdo nemůže u běžného investičního produktu poctivě garantovat vysoký výnos při nulovém riziku. Pokud někdo na této kombinaci staví celé sdělení, je důvod zbystřit.
Dalším varovným signálem je požadavek na zaslání menší částky předem. Podvodníci ji někdy popisují jako administrativní poplatek, ověření účtu nebo podmínku pro uvolnění větší sumy. V některých případech se snaží vzbudit dojem, že takový krok vyžaduje banka či úřad. Peníze odeslané na základě nevyžádaného telefonátu přitom mohou být velmi obtížně dohledatelné.
Burešová připomněla také nebezpečí vzdáleného přístupu do počítače. Volající se může představit jako technik a nabídnout pomoc s nastavením účtu nebo zabezpečením zařízení. Ve skutečnosti se však prostřednictvím nainstalovaného programu může pokoušet získat kontrolu nad obrazovkou, přístupovými údaji nebo bankovní aplikací. Právě při takové žádosti je bezpečnější hovor ukončit a kontaktovat poskytovatele služby vlastní cestou.
Moderátorka se současně věnovala tomu, jak může umělá inteligence pomáhat při běžném nakupování. Místo požadavku na jedinou „nejlepší“ variantu doporučuje porovnat konkrétní parametry, součásti ceny a případné dodatečné náklady. Tento postup může být užitečný, ale i srovnání vytvořené pomocí AI je nutné zkontrolovat podle původních informací od prodejce.
Jak ověřit přesvědčivě vypadající video
Důležité je nepovažovat ani samotnou umělou inteligenci za spolehlivý nástroj k ověřování pravosti videa. Může upozornit na nesrovnalosti, ale také se splést nebo vymyslet neexistující zdroj. Rozhodující je ověření na oficiálních stránkách, kontrola adresy webu a odmítnutí nátlaku na okamžitou platbu.
Případ falešných reklam ukazuje, že technicky přesvědčivé video může být v dnešní době velmi snadno zneužitelné. Opatrnost proto není potřeba jen u neznámých volajících. Stejně důležitá je i ve chvíli, kdy na obrazovce poznáváme tvář člověka, kterému běžně důvěřujeme.
blesk.cz