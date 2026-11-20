Zdeněk Žák promluvil o vážném zdravotním stavu. Kvůli srdci a ledvinám se zatím nemůže vrátit do divadla
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Zdeněk ŽákZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 20.11.2026 09:41
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