Beran
Budete chtít dokončit úkol, který se zbytečně vleče. Než však ostatním oznámíte řešení, ověřte, zda mají stejné podklady. Rychlost může být vaší výhodou, pokud nezkrátíte důležité kroky. Při poradě si dejte pozor na příliš ostré přerušování kolegů. Dobře připravený návrh získá větší podporu než rozhodný tón bez vysvětlení.
Býk
Můžete zjistit, že před víkendem zůstává víc práce, než odpovídá původní domluvě. Nesnažte se všechno zachránit sami. Ujasněte si, co je opravdu nutné dokončit dnes a co počká do pondělí. Pokud vás někdo žádá o pomoc, nabídněte rozsah, který zvládnete. Vlastní hranice jsou důležité i v týmu, který si jinak rozumí.
Blíženci
Zajímavý nápad může padnout při obyčejném hovoru nebo rychlé výměně zpráv. Zapište si ho a doplňte jednoduchý postup realizace. Bez něj se z dobré myšlenky stane jen další nadšený začátek. Pokud komunikujete s klienty, potvrďte si termíny a rozsah zakázky písemně. Drobné upřesnění dnes může ušetřit hodně pondělního vysvětlování.
Rak
Kolega se na vás může obrátit se starostí, která se práce dotýká jen okrajově. Vyslechnout ho je lidské, ale nemusíte za něj rozhodovat ani převzít odpovědnost. Zaměřte se na úkol, kde můžete opravdu pomoci. Jestli vás zatěžuje napjatá atmosféra, nevysvětlujte si každou stručnou poznámku jako osobní kritiku.
Lev
Máte prostor upozornit na výsledek, který by jinak mohl zapadnout. Nečekejte, že si všichni sami všimnou odvedené práce. Připravte stručný přehled toho, co se podařilo a co ještě zbývá. Pokud ale někdo připojí vlastní připomínku, nepovažujte to za útok na vaše schopnosti. Profesionální reakce může být nejlepším důkazem jistoty.
Panna
Pečlivá kontrola vám může pomoci zachytit nepřesné zadání těsně před odevzdáním. Nezůstávejte však u nekonečného opravování detailů. Určete si hranici, kdy už je materiál připravený k předání. Jestli potřebujete rozhodnutí nadřízeného, zeptejte se včas. Není vaší povinností odhadovat, co někdo zamýšlel, když to jasně nenapsal.
Váhy
V týmu může vzniknout otázka, kdo měl konkrétní úkol dokončit. Nezapojujte se do hledání viníka, pokud ještě nejsou známá fakta. Navrhněte rozdělení zbývající práce a termín kontroly. Váš přístup pomůže, když zůstanete věcní. Neberte si však nepřidělenou povinnost jen proto, abyste udrželi dobrou náladu na pracovišti.
Štír
Můžete narazit na informaci, která mění váš pohled na rozdělaný projekt. Nedělejte z ní okamžitě závěr o něčí nespolehlivosti. Nejprve si ověřte, kdo rozhodnutí udělal a proč. Při rozhovoru o penězích nebo termínu se držte konkrétních podmínek. Klidný dotaz dokáže otevřít cestu k řešení lépe než nátlak.
Střelec
Nová výzva bude lákavá právě ve chvíli, kdy máte dokončit běžné povinnosti. Můžete ji přijmout, ale pouze pokud znáte skutečný rozsah práce. Nenechte se nadšením připravit o čas vyhrazený na odpočinek. Malé vítězství dnes může spočívat v tom, že odešlete hotový výstup místo začínání dalších tří projektů.
Kozoroh
Páteční tlak na termín může prověřit váš smysl pro odpovědnost. Jestli se na vás obrací více lidí, určete pořadí úkolů a otevřeně sdělte, kdy budou hotové. Není potřeba všechno vyřešit osobně. Delegování je vhodné tam, kde mají kolegové dostatek informací. Na konci dne si dopřejte skutečné uzavření práce, ne další kontrolu e-mailů.
Vodnář
Vylepšení pracovního postupu může znít přesvědčivě, ale ostatní budou chtít vidět praktický přínos. Připravte konkrétní příklad, jak by změna ušetřila čas nebo omezila chyby. Neprosazujte inovaci jen proto, že je nová. Jestli kolega projeví pochybnost, využijte ji k doplnění návrhu. Dobrá myšlenka kritickou otázku unese.
Ryby
Můžete cítit, že se vás pracovní napětí dotýká více než obvykle. Ujasněte si, které výhrady skutečně směřují k vašemu úkolu, a které jsou jen projevem stresu druhých. Nejasné pokyny si raději nechte potvrdit. V tvořivé práci se vám bude dařit lépe, když si dopřejete souvislý čas bez neustálých vyrušení.
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