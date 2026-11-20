Přímé televizní vysílání bývá obvykle pečlivě připravené, ale někdy v něm zazní zpráva, se kterou nepočítají ani sami moderátoři. Přesně to se stalo 14. listopadu, když britská lékařka a televizní osobnost Renée Hoenderkamp během diskuse o rodině oznámila, že čeká další dítě. Reakce kolegů byla spontánní: po chvíli překvapení následovaly gratulace a objetí.
Moderátorka čeká holčičku
Hoenderkamp následně upřesnila, že je přibližně ve dvanáctém týdnu těhotenství a očekává holčičku. Nejde přitom o její první zkušenost s mateřstvím. Nejstaršímu synovi je 37 let a druhému dítěti, dceři, osm. V době, kdy se nejmladší potomek narodí, už moderátorka oslaví šedesáté narozeniny.
Zveřejnila také informace o cestě, která k těhotenství vedla. Podle jejího vyjádření využila asistovanou reprodukci a vlastní vajíčka, která si nechala zmrazit již v mladším věku. Léčba podle jejích slov nebyla jednoduchá a úspěchu předcházely neúspěšné pokusy. Způsob početí tak nevystihuje představa, že by se těhotenství v tomto věku běžně odehrávalo bez lékařské pomoci.
Pro mnoho lidí byla zpráva důvodem k radosti. Jiní začali na sociálních sítích veřejně zpochybňovat, zda je vhodné stát se rodičem téměř v šedesáti letech. Část kritiky se soustředila na to, kolik let bude matka moci s dítětem strávit a zda je podobné rozhodnutí vůči potomkovi spravedlivé.
Na kritiku reagovala připomínkou dvojího metru
Moderátorka se proti takovým soudům ohradila. Připomněla mimo jiné, že její partner Colin Natali je starší než ona, přesto jeho věk nevzbuzuje srovnatelnou pozornost. Sama uvedla, že si uvědomuje nejistotu spojenou s budoucností, ale podobnou jistotu nemá žádný rodič bez ohledu na věk.
Z medicínského hlediska jsou těhotenství ve vyšším věku spojena se specifickými riziky a vyžadují individuální odborné posouzení. To však automaticky neumožňuje vyvozovat závěry o zdravotním stavu konkrétní ženy. O podobných okolnostech mohou rozhodovat pouze její lékaři na základě osobní anamnézy a průběhu těhotenství.
Příběh Renée Hoenderkamp tak otevřel širší debatu o rodičovství, asistované reprodukci a rozdílných očekáváních společnosti vůči matkám a otcům. Vedle informací o těhotenství se ukázalo, jak rychle se osobní rozhodnutí známé ženy může stát předmětem veřejného hodnocení.
super.cz, people.com