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Zahrádkáři Vysočiny se pochlubili úrodou

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Říjen na Vysočině patří tradičně zahrádkářům. Výstavy ovoce, zeleniny a dalších výpěstků se v průběhu minulého měsíce konaly v Okříškách, Červené Lhotě, Třebíči, Kojeticích,…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 10:57

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