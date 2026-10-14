„Čistí jako zadeček novorozence.“ Trump uprostřed kampaně rozdával milosti

Prezidentská milost bývala výjimečným aktem, který hlava státu zvažuje v tichosti své pracovny. Donald Trump z ní ale na Aljašce udělal součást předvolební show. Na úterním mítinku ve městě Wasilla si pozval na pódium dva mechaniky, kteří se před čtyřmi lety přiznali k porušení zákona o čistotě ovzduší, a před jásajícím davem jim milost rovnou podepsal.
Opravili motor, nebo podvedli zákon?
Trump celou kauzu představil jako příběh nespravedlivě pronásledovaných řemeslníků. Zachary Czubak a Patrick Fleming podle něj měli jít na deset let do vězení jen za to, že opravili motor. Z motorů prý pouze odstranili „ekologické svinstvo“, které auta zdražuje a zpomaluje. O případu si údajně přečetl v novinách, trochu se poptal a rozhodl se všem udělit bezpodmínečnou milost. Spolu s nimi pomilostnil i třetího spolumajitele jejich firmy Michaela Hanzuka. Dokumenty mu na pódium přinesl asistent.
WHAT THE ABSOLUTE F*CK
Trump just PARDONED people live on stage in Alaska:
“I’m giving each one an unconditional pardon. That means you’re as clean as a newborn baby’s ass. I love doing this. This is worth the 8 hours in the plane.” This is insane. https://t.co/31xrkPQjKM
— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 14, 2026
Skutečnost ovšem vypadá jinak. Majitelé anchorageské dílny Arm Rippin Toys v roce 2022 přiznali vinu. Podle federální prokuratury v letech 2019 a 2020 nejméně u 37 naftových vozidel manipulovali s povinnými měřicími zařízeními a odstraňovali z nich systémy na snižování emisí. Za tyto služby si od zákazníků řekli zhruba o sto tisíc dolarů. Kritici upozorňují, že upravená auta pak vypouštěla mnohonásobně víc škodlivin, než zákon dovoluje.
Hrozilo jim deset let za mřížemi? To sotva. Soud jim nakonec vyměřil pětiletou podmínku, veřejně prospěšné práce a pokutu ve výši 66 tisíc dolarů.
Čistí jako novorozenec
Trump si celé představení zjevně užíval. Omilostnění jsou podle jeho slov teď čistí jako zadeček novorozence. Dodal, že ho podobné akty baví a že kvůli tomu stálo za to letět osm hodin letadlem. Čerstvě omilostnění mechanici mu děkovali se slzami v očích. Czubak tvrdil, že je kauza připravila o přátele a rozbila rodiny, ale nejsou zločinci a chtějí jen pomáhat lidem z Aljašky s jejich nákladními auty.
Prezident pak připomněl, že podobnou milost udělil jinému aljašskému mechanikovi už dříve, a obvinil Bidenovu administrativu, že brutálně útočila na aljašský způsob života. Nejde přitom o ojedinělý případ. Už v červenci omilostnil devět dalších lidí odsouzených za obdobná porušení zákona.
Spor se vede o takzvaná obchvatová zařízení. Přísnější americké předpisy donutily výrobce montovat do dieselových aut systémy tlumící emise. Část majitelů je pak nechávala na černém trhu odstranit, ať už kvůli vyššímu výkonu, nebo proto, že systémy považovali za nespolehlivé a drahé na opravy. Trumpovo ministerstvo spravedlnosti už žalobcům nařídilo, aby podobné případy přestali trestně stíhat, a celé téma zapadá do širšího tažení administrativy proti ekologickým pravidlům.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Pixabay
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