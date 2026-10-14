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„Čistí jako zadeček novorozence.“ Trump uprostřed kampaně rozdával milosti

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Prezidentská milost bývala výjimečným aktem, který hlava státu zvažuje v tichosti své pracovny. Donald Trump z ní ale na Aljašce udělal součást předvolební show. Na úterním mítinku ve městě Wasilla si pozval na pódium dva mechaniky, kteří se před čtyřmi lety přiznali k porušení zákona o čistotě ovzduší, a před jásajícím davem jim milost rovnou podepsal.
Donald Trump

Donald Trump

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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