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Had, před kterým nás varoval, je on sám: Greeneová rozcupovala Trumpa kvůli Epsteinovi, válce s Íránem i drahotě

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Dennívýzva
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Volební týmy rozesílají hromadné e-maily tisícům adres a jen málokdo je čte. Trumpova kampaň ale tentokrát trefila adresátku, která odpověď nechala celému internetu. Bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, kdysi jedna z nejhlasitějších tváří hnutí MAGA, prezidentovi na otázku, zda udělal něco špatně, odpověděla výčtem, který by mu nenapsal ani nejostřejší demokrat.
Marjorie Taylor Greene

Marjorie Taylor Greene

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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