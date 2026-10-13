Had, před kterým nás varoval, je on sám: Greeneová rozcupovala Trumpa kvůli Epsteinovi, válce s Íránem i drahotě

Volební týmy rozesílají hromadné e-maily tisícům adres a jen málokdo je čte. Trumpova kampaň ale tentokrát trefila adresátku, která odpověď nechala celému internetu. Bývalá kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová, kdysi jedna z nejhlasitějších tváří hnutí MAGA, prezidentovi na otázku, zda udělal něco špatně, odpověděla výčtem, který by mu nenapsal ani nejostřejší demokrat.
Odpověď, kterou nikdo nečekal
V neděli zveřejnila Greeneová na síti X snímek e-mailu, ve kterém se jí Trumpova kampaň s dojemnou nevinností ptala, čím se prezident provinil. Když už jí prý napsal, odpoví mu. Udělal něco špatně? Ano. Od začátku do konce.
Marjorie Taylor Greene just wrote her best tweet ever. https://t.co/Exp66snNJZ
— Aes (@AesPolitics1) October 12, 2026
Na první místo postavila nesplněné sliby a kauzu Jeffreyho Epsteina. Prezident podle ní chránil své přátele obviněné ze zneužívání nezletilých místo obětí a dodnes odmítá spisy zveřejnit celé. Trump přitom nikdy nebyl v souvislosti s Epsteinem z ničeho formálně obviněn a tvrdí, že s ním přerušil kontakt v roce 2004.
Zákon o zveřejnění spisů, který Greeneová sama prosazovala, sice loni v listopadu podepsal, ministerstvo spravedlnosti ale část dokumentů zadrželo a další zčernalo k nepoznání.
Válka vyhraná padesátkrát
Další ranou byla válka s Íránem. Podle Greeneové ji pan prezident rozpoutal bez provokace a proti vůli většiny Američanů. Připomněla smrt 21 amerických vojáků a 865 zraněných, ale i civilní oběti v Íránu včetně dětí ve škole zasažené americkým útokem. Válka, kterou Trump podle jejích slov vyhrál asi padesátkrát, prý zničila americké základny na Blízkém východě a vojenskou techniku za stovky miliard dolarů a vyčerpala zásoby zbraní i munice.
Ostře se opřela i do jeho podpory Izraele, kterou označila za financování genocidy v Gaze, a jeho Radě míru vyčetla, že místo ukončení války chystá výnosnou obnovu území pro vlivné kamarády. Vrcholem byla drahota. Dostupné bydlení, jídlo a palivo podle ní patří k základům, které má každý prezident občanům zajistit, a Trump v tom selhal naprosto.
Had z vlastní básně
Ve finále obrátila proti prezidentovi jeho oblíbený příběh. Na mítincích rád předčítal píseň o hadovi, kterého dobrá žena zachrání a on ji pak uštkne. Trump ji vykládal jako podobenství o přistěhovalcích. Hadem je podle Greeneové on sám. Nikdy mu prý nešlo o Ameriku na prvním místě, je sám hlubokým státem, třídou kolem Epsteina a Amerikou na posledním místě. Její chybou bylo, že ho vůbec kdy podporovala.
Kdo by ještě před dvěma lety věřil, že nejtvrdší kritika přijde právě od ní? Greeneová dlouhá léta tančila podle Trumpovy píšťalky, rozchod ale přišel rychle. Loni v listopadu jí prezident kvůli Epsteinovi odebral podporu a označil ji za „ztřeštěnou Marjorie“, v lednu pak ze Sněmovny odešla. Od té doby jí Trump spílá do neurotiček a na její stížnosti na výhrůžky smrtí reagoval tím, že o ni stejně nikdo nestojí.
Greeneová se mezitím s Tuckerem Carlsonem a dalšími konzervativci, kteří se s prezidentem rozešli, pustila do budování nového hnutí. S republikány, které nazývá stranou Ameriky na posledním místě, skončila, ale demokratkou se prý nestane. Nedávno si jen jízlivě postěžovala, že si nevzpomíná, kdy naposledy viděla někoho v rudé kšiltovce MAGA.
Zdroje info: Autor
Náhledové foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)
The post Had, před kterým nás varoval, je on sám: Greeneová rozcupovala Trumpa kvůli Epsteinovi, válce s Íránem i drahotě
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