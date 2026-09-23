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Nurmagomedov tvrdí, že v UFC nepotřebuje zápas na rozjezd. Věří si na celou TOP 10 a chce bojovat o titul

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Neporažený šampion PFL Usman Nurmagomedov tvrdí, že po případném přestupu do UFC nepotřebuje lehčí debut. Chce soupeře z absolutní špičky a pětikolového zápasu se podle svých slov nebojí.
Nurmagomedov tvrdí, že v UFC nepotřebuje zápas na rozjezd. Věří si na celou TOP 10 a chce bojovat o titul

Nurmagomedov tvrdí, že v UFC nepotřebuje zápas na rozjezd. Věří si na celou TOP 10 a chce bojovat o titul

Zdroj: PFL
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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