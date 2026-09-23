Nurmagomedov tvrdí, že v UFC nepotřebuje zápas na rozjezd. Věří si na celou TOP 10 a chce bojovat o titulPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nurmagomedov tvrdí, že v UFC nepotřebuje zápas na rozjezd. Věří si na celou TOP 10 a chce bojovat o titul
Hanka Gelnarová v Liberci prohrála s Małgorzatou Popowicz na armbar ve třetím kole. Přesto si za bojovnost...
Policie dopravila z Nizozemska do Česka posledního ze šesti obviněných v případu Padrino. Mezi obviněnými...
Karlos Vémola chtěl po několika týdnech bez tréninku okamžitě jet naplno. Kondiční kouč Viktor Šebák ho ale...
Dvanáctisekundový knokaut Gablea Stevesona mu přinesl první výhru v UFC i mimořádné bonusy. Sean Sharaf ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →