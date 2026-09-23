Mouka nasypána kolem mraveniště zablokuje feromony a kolonie se rozpadne. Stačí jedna podmínka, jinak se vrátí do týdne

V zahradnictví probíhá boj proti škůdcům prakticky každodenně. Pokud se také snažíte ochránit své vzácné rostliny, aniž by se
uchylovali k použití drsných chemických prostředků, pak si jako pomocníka vezměte měsíček lékařský ( Calendula officinalis), jak radí web SoapHoria. A dalším skvělým pomocníkem je také mouka. Mouka mravence vyžene
Začněme proto s ní. Je jedno, jakou si vezmete, ale pamatujte si, že čím jemnější, tím lepší. A co s ní? Jednoduše ji hustě nasypte tam, odkud chcete tento
nežádoucí hmyz vyhnat, a máte hotovo. Účinně totiž blokuje feromony, kterými mravenci komunikují a jako bonus dokáže ty, kteří do ní zavítají příliš hluboko, jednoduše obalit a udusit. Jen ji nezapomeňte obnovovat po každém větru nebo větším dešti. Vsadit však můžete i na šikovnou bylinku. Zdroj fotografie: Pixabay Aby vás mravenci neobtěžovali tam, kde nechcete, nemusíte hned po zahradě stříkat silné insekticidy. Pomůže vám i mouka. Pěstování měsíčku lékařského pro ochranu proti škůdcům
Začlenění měsíčku do zahrady je neuvěřitelně snadné – podle mých zkušeností vyroste téměř kdekoli. Měsíčku se totiž obvykle
daří v opravdu různorodých půdních podmínkách, preferuje však dobře odvodněnou půdu. A kupodivu kvete jak na plném slunci, tak i v polostínu, jak potvrzuje i web GardenServis. Dařit se mu tedy bude na každé zahradě.
Semena měsíčku lze vysévat přímo do půdy brzy na jaře. Klíčí rychle a semenáčky se obvykle ujmou bez většího úsilí. Pro maximální efekt ho vždy
vysévejte vedle plodin, které jsou často napadány mšicemi a slimáky (typicky jde o salát, rajčata či jahody). Jeho přítomnost jim opravdu nijak nevadí – toho se nemusíte bát. Konkrétně proti mravencům vám pak může pomoci i řebříček, o čemž Chalupáři-Zahrádkáři už psali dříve. Zdroj fotografie: Deposiphotos Ne vždy patří mravenci na zahradě mezi vítané hosty. Pokud se jich potřebujete zbavit, použijte jednu osvědčenou metodu. Použijte ho i jako bylinku
To však není jediné pozitivum, které vám tahle bylinka může přinést. Měsíček má totiž dlouholetou pověst i v bylinné medicíně, a to především pro své hojivé účinky na pokožku. Používá se v krémech a mastech na zklidnění řezných ran, popálenin a jiných podráždění kůže.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři