V hotelu na Etně se otrávilo 38 lidí. Policie teď řeší záhadnou smrt turistyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V hotelu na Etně se otrávilo 38 lidí. Policie teď řeší záhadnou smrt turisty
Turisté nechávají rozhodnutí o dovolené stále častěji na poslední chvíli. Evropská cestovní skupina TUI...
Nová generace iPhonů 18 Pro se v Česku začala prodávat teprve 18. září, část konfigurací je ale už nyní...
Nejnovější zářijová data mění část dosavadního výhledu na zimu 2026/2027 v Evropě. Přestože sezona jako...
Britský otec se u soudu na Kypru přiznal k obvinění v souvislosti se smrtí svého malého syna, který v...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →
- Tragédie v Koloseu. Kvůli úmrtí mladíka stát omezil přístup turistům
- „Italské děti se nesmí cítit jako menšina.“ Meloniová vytáhla proti burkám
- Požáry zasáhly jednu z nejkrásnějších částí Itálie. Evakuovali domy a uzavřeli slavnou silnici u Positana
- Turisté se vrátili z dovolené bez kufrů. Z autobusu v Římě jim ukradli 35 kufrů