Jihomoravský trh práce roste rychleji než zbytek Česka, technické pozice ale firmy obsazují jen stěží

Jihomoravský trh práce roste rychleji než zbytek Česka, technické pozice ale firmy obsazují jen stěžíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Brutální přepadení na vlakovém nádraží ve Střeni na Olomoucku řeší kriminalisté jako pokus o vraždu....
Plzeňský kraj se chystá znovu soutěžit o stavbu nového pavilonu Klatovské nemocnice poté, co první výběrové...
Zámek Valeč na Karlovarsku se blíží k dokončení jedné z nejvýraznějších etap své obnovy. Do konce tohoto...
Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově, místní části Pelhřimova, získalo soubor vzácných starých tisků....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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