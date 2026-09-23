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Podzim přináší další sezonu viróz. Češi doma dělají chyby, které mohou potíže zhoršit

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S příchodem podzimu začíná období zvýšeného výskytu akutních respiračních infekcí. Většinu běžných nachlazení způsobují viry a potíže postupně ustoupí bez antibiotik. Problém ale může nastat při nevhodné léčbě. Chybovat lze při užívání léků na kašel, nosních sprejů i přípravků na horečku.
Podzim přináší další sezonu viróz. Češi doma dělají chyby, které mohou potíže zhoršit

Podzim přináší další sezonu viróz. Češi doma dělají chyby, které mohou potíže zhoršit

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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