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Koalice na plzeňské radnici vidí svou vládu jako úspěšnou, opozice tak optimistická není

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Koalice ANO, Piráti, STAN a PRO Plzeň, která čtyři roky stála v čele plzeňského magistrátu, podle svého hodnocení splnila většinu slibů z roku 2022. Investice dosáhly zhruba 15 mld. korun, téměř dvojnásobku původního odhadu. Opozice ale kritizuje například pomalou výstavbu bytů.
Koalice na plzeňské radnici vidí svou vládu jako úspěšnou, opozice tak optimistická není

Koalice na plzeňské radnici vidí svou vládu jako úspěšnou, opozice tak optimistická není

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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