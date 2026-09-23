Toto nastavení zrychlí mobil na turbo, šetří baterii a vypne reklamu. Je to snadné, udělejte to

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Když si poprvé zapnete nový telefon Xiaomi, Redmi nebo Poco, nemáte tušení, co všechno se právě spustilo. Zatímco vy procházíte úvodní nastavení, systém v pozadí aktivuje desítky služeb, které budou sledovat vaše chování, zobrazovat reklamy a zatěžovat procesor i baterii. Není to chyba ani virus – je to záměr.
Nadstavba MIUI (nebo u nejnovějších modelů HyperOS) obsahuje integrované reklamní moduly, které fungují jako neviditelná vrstva nad čistým Androidem. Tyto moduly analyzují, co děláte, jaké aplikace používáte a co si stahujete. A pak vám servírují reklamy – v systémových aplikacích, v notifikacích, někdy dokonce na zamykací obrazovce.
Proč to Xiaomi dělá? Odpověď je prostá: díky reklamám může nabízet telefony levněji než konkurence. Část zisku negeneruje prodejem hardwaru, ale právě inzercí. Pro výrobce perfektní model. Pro uživatele noční můra.
První krok: Vypněte službu MSA a zastavte sledování
Klíčem k celému systému reklam je služba MSA (MIUI System Ads). Funguje jako centrální mozek, který koordinuje zobrazování inzerce napříč celým telefonem. Dokud běží, reklamy se budou objevovat znovu a znovu.
Cesta k jejímu vypnutí vede přes nastavení telefonu. U starších verzí MIUI musíte najít sekci Hesla a zabezpečení, pak Oprávnění a zrušení autorizace. Tam vyhledejte položku MSA a zrušte jí všechna oprávnění. U novějších telefonů s HyperOS se postup mírně liší: přejděte do Nastavení → Otisky prstů, tvář a zámek obrazovky → Oprávnění a zrušení.
Systém se vás možná pokusí odradit varováním nebo požadavkem na opakované potvrzení. Ignorujte to. Jde jen o psychologický trik, jak vás přimět proces zrušit.
Druhým krokem je vypnutí personalizace reklam. V nastavení otevřete sekci Ochrana soukromí a najděte Reklamní služby. Tam deaktivujte možnost personalizovaných doporučení. Tím zabráníte systému, aby dál sbíral data o vašem chování pro účely cílené inzerce.
Proč nestačí vypnout jen MSA
Jenže to není všechno. Každá systémová aplikace má vlastní reklamní nastavení, které funguje nezávisle na službě MSA. Mi Video, GetApps, Themes, Mi Music, File Manager, Download Manager – všechny tyto aplikace mají zabudované přepínače pro zobrazování online doporučení a reklam.
Musíte projít každou z nich jednotlivě. Otevřete aplikaci, najděte její vnitřní nastavení (obvykle pod ikonou tří teček nebo ozubeného kola) a hledejte sekce s názvy jako Doporučení, Reklamy nebo Personalizace. Tam vše vypněte.
Názvy se mohou lišit podle verze systému, ale princip zůstává stejný: každá aplikace má svůj vlastní reklamní modul a ten musíte deaktivovat ručně. Ano, je to zdlouhavé. Ale funguje to.
Existuje však elegantní zkratka, která vyřeší reklamy naráz – nejen v systémových aplikacích, ale i v prohlížeči, hrách a dalších programech. Stačí nastavit soukromý DNS. V nastavení připojení vyhledejte položku Soukromá DNS a zadejte adresu dns.adguard-dns.com. Tím přesměrujete veškerý provoz přes filtr, který blokuje reklamní servery ještě předtím, než se reklama stihne načíst.
Jak zastavit aplikace běžící na pozadí
Reklamy jsou jen polovina problému. Tou druhou jsou desítky aplikací, které běží na pozadí, aniž byste o tom věděli. Synchronizují data, kontrolují aktualizace, odesílají statistiky. A celou dobu spotřebovávají procesor, paměť i baterii.
V nastavení přejděte do sekce Baterie a výkon → Správa baterie aplikací. Tam uvidíte seznam všech nainstalovaných aplikací. U těch, které nepotřebujete mít neustále aktivní (typicky GetApps, Mi Video, Themes), zvolte režim omezeného provozu na pozadí.
Ještě důležitější je vypnutí automatického spouštění. Mnoho aplikací se nastaví tak, aby se spustily hned po zapnutí telefonu – i když je vůbec nepoužíváte. Najděte v nastavení sekci Aplikace → Správa aplikací → Autostart a zakažte autostart všem aplikacím, které to nepotřebují.
Pokročilejší uživatelé mohou jít ještě dál a některé systémové aplikace úplně deaktivovat nebo odinstalovat. To však vyžaduje opatrnost – špatný zásah může vést k nestabilitě systému. Použití nástrojů ADB (Android Debug Bridge) samo o sobě záruku neporušuje, protože nevyžaduje odemčení bootloaderu ani root přístup. Riziko nastává až při hlubších úpravách systému.
Další užitečné kroky zahrnují vypnutí animací systému (v nastavení pro vývojáře), omezení synchronizace dat a pravidelné čištění cache. Pokud potřebujete maximálně prodloužit výdrž baterie, MIUI i HyperOS nabízejí režim Ultra Battery Saver, ve kterém běží jen základní aplikace.
Proč se reklamy občas vrátí
I když provedete všechny uvedené kroky, úplné odstranění reklam není stoprocentně zaručené. Důvod je prostý: reklamy jsou součástí obchodního modelu Xiaomi. Firma na nich vydělává a nemá zájem na tom, aby je uživatelé mohli snadno a trvale vypnout.
Služba MSA a související moduly jsou hluboce integrované do systému. Po některých aktualizacích se mohou znovu aktivovat. Stejně tak se může objevit nový reklamní prvek, který dosud v systému nebyl.
Pro běžného uživatele to znamená, že většinu reklam lze výrazně omezit, ale ne navždy eliminovat. Úplné odstranění je možné jen při použití alternativních metod, jako je rootování nebo instalace vlastních verzí systému. Ty však s sebou nesou bezpečnostní rizika a skutečnou ztrátu záruky.
Přesto: i částečné vypnutí reklam a omezení aplikací na pozadí dokáže dramaticky zrychlit telefon a prodloužit výdrž baterie. Stačí pár minut v nastavení – a telefon se chová úplně jinak.
Zdroje článku: svetandroida.cz, centrum.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská