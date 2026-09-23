Kauza kolem Vémoly: Policie má šestého obviněného

Vyšetřování rozsáhlé drogové kauzy, do níž patří také známý český MMA zápasník, pokračuje. Muže, po kterém české úřady pátraly na základě evropského zatýkacího rozkazu, zadrželi už v červenci v Nizozemsku. Nyní byl vydán do České republiky.
Šestý obviněný je ve vazbě
Národní protidrogová centrála uvedla, že kriminalisté při akci Padrino obvinili celkem šest lidí kvůli mezinárodní drogové trestné činnosti ve velkém rozsahu. Pět mužů zadrželi už na přelomu let 2025 a 2026, šestý byl dopaden později v Nizozemsku.
Policie mu klade za vinu, že společně s organizátorem skupiny připravoval dovoz 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky do Evropy. Podle kriminalistů měl dlouhodobě pobývat v Kolumbii a mít kontakty na tamní drogové kartely. Po příletu do Prahy rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7 o jeho vzetí do vazby.
Případ Padrino policie podrobněji popsala už v lednu. Podle tehdejšího oficiálního vyjádření kriminalistů se vyšetřování týká pašování kokainu do Velké Británie, České republiky a Ruska. Detektivové popsali také přípravu dovozu nejméně 120 kilogramů kokainu z Jižní Ameriky, který se podle nich nakonec neuskutečnil.
Vémola zůstává na svobodě
Mezi obviněnými v případu je také Karlos Vémola. Policie ho zadržela 23. prosince 2025 a následně skončil ve vazbě. Z ní byl 19. ledna propuštěn poté, co byla vazba nahrazena peněžitou zárukou, dohledem probačního úředníka a zákazem vycestování. Podle médií činila kauce 15 milionů korun.
Vémola své zapojení do trestné činnosti odmítá. Jeho obhajoba už dříve tvrdila, že při domovní prohlídce nebyly nalezeny důkazy, které by jeho účast na drogových obchodech potvrzovaly. Jde však o stanovisko obhajoby a trestní řízení dál pokračuje.
Podle aktuální policejní zprávy jsou nyní ve vazbě dva obvinění, další muž je ve výkonu trestu z jiného případu a tři lidé jsou vyšetřováni na svobodě po složení peněžité záruky. Některým obviněným v případě pravomocného odsouzení hrozí až 18 let vězení.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka