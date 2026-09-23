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Kauza kolem Vémoly: Policie má šestého obviněného

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Policie dopravila z Nizozemska do Česka posledního ze šesti obviněných v případu Padrino. Mezi obviněnými je i Karlos Vémola, který zapojení do drogové trestné činnosti odmítá.
Kauza kolem Vémoly: Policie má šestého obviněného

Kauza kolem Vémoly: Policie má šestého obviněného

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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