Kincl překvapil reakcí na Gelnarovou. Po porážce v KSW ocenil její výkonPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kincl překvapil reakcí na Gelnarovou. Po porážce v KSW ocenil její výkon
Neporažený šampion PFL Usman Nurmagomedov tvrdí, že po případném přestupu do UFC nepotřebuje lehčí debut....
Policie dopravila z Nizozemska do Česka posledního ze šesti obviněných v případu Padrino. Mezi obviněnými...
Karlos Vémola chtěl po několika týdnech bez tréninku okamžitě jet naplno. Kondiční kouč Viktor Šebák ho ale...
Dvanáctisekundový knokaut Gablea Stevesona mu přinesl první výhru v UFC i mimořádné bonusy. Sean Sharaf ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →